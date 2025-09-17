Jordi Armadans reflexionarà a Santpedor sobre com promoure la pau en un món en guerra

El periodista, politòleg i pacifista Jordi Armadans Gil oferirà aquest dilluns 22 de setembre a 2/4 de 8 del vespre una xerrada sota el títol Com promoure la pau en un món en guerra, dins els actes de la Fira de Sant Miquel de Santpedor. La conferència se celebrarà a l'Auditori del Convent de Sant Francesc l'endemà del Dia Mundial per la Pau (21 de setembre), i busca generar reflexió i debat al voltant dels reptes actuals per construir una cultura de pau.
Una ponència oberta i participativa
Armadans proposarà una intervenció dinàmica d'uns tres-quarts d'hora en què compartirà reflexions i experiències sobre la construcció de la pau en un context global marcat per múltiples conflictes. Després de la seva exposició, s'obrirà un torn de preguntes per afavorir el diàleg amb el públic assistent.
Un referent en la cultura de pau
Jordi Armadans ha estat director de la Fundació per la Pau i ha treballat vinculat a diverses ONG, campanyes i moviments socials que defensen els drets humans, la solidaritat, la justícia global i la promoció de la cultura de pau. El seu treball l'ha convertit en una veu de referència en l'àmbit del pacifisme i la sensibilització ciutadana.
Venda del seu llibre a la xerrada
Durant l'acte, la llibreria Timbaler de Santpedor posarà a la venda el seu llibre Pau. El valor de la vida als nostres dies, una obra que aprofundeix en la necessitat de promoure la convivència i el respecte com a valors essencials.
Aquesta activitat forma part del programa de la Fira de Sant Miquel de Santpedor, que enguany inclou també un toc reivindicatiu i accions a favor de la pau, a més d'una àmplia oferta cultural i gastronòmica. L'organització anima veïns i visitants a participar en una trobada que convida a repensar els valors de pau i justícia en el context global actual.