Jordi Bayona analitzarà les migracions residencials a Catalunya en una conferència a UManresa

UManresa acollirà el proper dimarts 2 de desembre, a les 6 de la tarda, la conferència Podem parlar d'èxode urbà? Les migracions residencials a Catalunya, a càrrec del geògraf i demògraf Jordi Bayona i Carrasco. L'acte tindrà lloc a la sala d'actes de l'edifici FUB2 d'UManresa i s'emmarca en el programa transversal de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), dedicat aquest curs als moviments migratoris.
Bayona, professor agregat Serra Húnter al Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona i investigador associat al Centre d'Estudis Demogràfics, és una de les veus més acreditades en l'estudi dels fluxos migratoris a Catalunya. Forma part del grup de recerca Globalització, migracions i espai i ha centrat la seva trajectòria en l'anàlisi de les migracions internes i internacionals, les característiques sociodemogràfiques de la població immigrada i els processos d'assentament.
La seva recerca ha abordat aspectes com les pautes de localització i redistribució de la població, l'accés a l'habitatge i al mercat laboral, així com la dimensió educativa i la segregació escolar associada als moviments migratoris.
Amb aquesta conferència, la UVic-UCC vol aprofundir en un fenomen d'actualitat com és el possible èxode urbà i entendre com estan canviant les dinàmiques demogràfiques al territori català.
L'entrada és lliure fins a completar aforament.