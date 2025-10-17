La Pirata organitzarà dissabte a Manresa The Brewers Calling, un festival internacional cerveser

Aquest dissabte el Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa serà l'escenari de The Brewers Calling, un festival internacional de cervesa artesana organitzat per La Pirata Brewing i Menno Olivier Brewing (MOB). La cita, que commemora el desè aniversari de la cervesera bagenca, reunirà un selecte grup de productors de prestigi mundial en una jornada que combinarà tastos, gastronomia i cultura cervesera.
Un festival exclusiu per celebrar una dècada de La Pirata
La Pirata Brewing, nascuda al Bages i consolidada com una de les cerveseres artesanes de referència a nivell europeu, celebra enguany els seus deu anys de trajectòria amb un esdeveniment d'abast internacional. The Brewers Calling es farà el dissabte 18 d'octubre, de 4 de la tarda a 10 del vespre, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, un espai emblemàtic que es convertirà per un dia en punt de trobada del millor talent cerveser del moment.
L'organització ha volgut apostar per un format reduït i molt curat, que posi l'accent en la qualitat i en la relació directa entre productors i públic. Hi participaran set cerveseres provinents de diversos punts del món, totes reconegudes per la seva capacitat d'innovar i de marcar tendència en el panorama internacional.
Una experiència única al panorama europeu
Segons els organitzadors, The Brewers Calling vol oferir una experiència diferent dins del món dels festivals cervesers: un espai per compartir, aprendre i celebrar. El festival combinarà tastos guiats, maridatges gastronòmics i trobades entre professionals i aficionats, amb un ambient distès i proper.
El projecte s'inspira en la idea ancestral de "la crida dels clans", una metàfora que simbolitza el vincle entre els cervesers i el seu públic. "Quan un cerveser convoca, la comunitat respon", expliquen des de La Pirata, que volen reivindicar amb aquesta cita "la germanor, el respecte i la passió compartida que mou el sector".
Manresa, punt de trobada de la cervesa artesana
Amb aquesta iniciativa, Manresa serà l'epicentre de la cultura cervesera a Catalunya, acollint un festival que per primer cop reunirà en un mateix espai algunes de les millors cerveses del món. L'esdeveniment no només servirà per commemorar els deu anys de La Pirata, sinó també per reivindicar el dinamisme i la projecció del moviment cerveser bagenc.
The Brewers Calling es presenta com una oportunitat per descobrir noves tendències i per gaudir, en un entorn patrimonial únic, de la creativitat i el talent que han situat la cervesa artesana catalana al mapa internacional.