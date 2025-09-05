L'Ateneu Popular la Falç d'Artés dona el tret de sortida a una nova Festa Major Alternativa

L'Ateneu Popular la Falç ha iniciat una nova edició de la Festa Major Alternativa d'Artés, que s'allarga fins al dilluns 8 de setembre. Enguany, una de les principals novetats és la celebració d'actes en diversos espais del poble, amb una programació que combina festa, reivindicació i empoderament popular.
Primeres activitats i inauguració
La decoració del Bosquet i el berenar popular han marcat l'inici de la festa aquest dijous, acompanyats per les danses i cançons infantils i tradicionals del grup d'animació El Picarol. Ja al vespre, ha tingut lloc la segona edició del Joc de la pastanaga i, a la nit, la jornada s'ha clos amb el sopar de biquinis i el tradicional Kintu a la fresca.
Divendres de tallers, debat i concerts
La programació de divendres arrencarà a la plaça de l'Església amb un taller de bastons a càrrec dels Bastoners d'Artés. A continuació, es farà una taula rodona sobre el dret a l'habitatge amb la participació de la PAHC Bages i el Sindicat de Llogateres. El vespre continuarà amb un tast de cerveses artesanes de la manresana Hoppit i un sopar popular al Bosquet, precedit per la cercavila dels Grallers d'Artés. A la nit, els concerts prendran protagonisme amb On the Rock i la seva selecció de versions, la primera actuació de la banda de versions Gavarresa Legends i, per acabar, les punxadiscos locals PDSetes.
Dissabte gastronòmic i musical
El dissabte al migdia se celebrarà la Paellada Popular, amb inscripcions el mateix dia. Al vespre, l'Escamot Sofregit organitzarà una mandonguillada, seguida d'una mostra de glosa. A la nit, els escenaris s'ompliran amb el punk d'Abiertas hasta el amanecer, els ritmes jamaicans de Drop Collective, el rap festiu de Cala Bera i la sessió de PD Peixet, que tancarà la jornada.
Activitats familiars i populars de diumenge
El diumenge a la tarda se celebrarà la gimcana per equips Les més fortes de la Gavarresa. A la plaça, Betu el pallasso presentarà l'espectacle Clown In Progress, pensat per a totes les edats.
Cloenda amb vermut, sopar i trivial
El dilluns 8 de setembre, la Festa Major Alternativa finalitzarà amb activitats infantils dinamitzades per l'Esplai El Cep, acompanyades d'un vermut popular. A la tarda es disputarà un torneig de botifarra al Bosquet, i al vespre se celebrarà un sopar de fajitas. Finalment, el tradicional Trivial de l'Ateneu, en format d'equips, tancarà el programa festiu.
Informació en cas de pluja
L'organització recorda que, en cas de mal temps, els possibles canvis es comunicaran a través de les xarxes socials de l'Ateneu Popular la Falç.