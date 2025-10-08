08 de octubre de 2025

Les constel·lacions prenen protagonisme durant dues nits a l'Observatori de Castelltallat

L'equipament oferirà una experiència astronòmica per descobrir l'origen, el significat i la funció de les figures que uneixen els estels

Publicat el 08 d’octubre de 2025 a les 19:09

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat proposa per als dies 24 i 25 d'octubre una sessió especial dedicada a les constel·lacions. L'activitat combinarà explicacions divulgatives, observacions amb telescopi i una visita a l'exposició sobre el sistema solar.

Una immersió en les històries dels estels

Les nits del divendres 24 i dissabte 25 d'octubre, l'Observatori Astronòmic de Castelltallat oferirà una sessió monogràfica centrada en les constel·lacions, aquells dibuixos imaginaris que uneixen els principals estels del cel i que han acompanyat la humanitat des de fa mil·lennis.

La proposta vol respondre preguntes que sovint passen desapercebudes: qui va imaginar les constel·lacions? D'on provenen els seus noms, sovint associats a déus, deesses o animals mitològics? I, sobretot, quina utilitat tenien per a les civilitzacions antigues?

Els astroguies de l'Observatori resoldran aquests dubtes a través d'una xerrada introductòria i d'una observació guiada del cel nocturn. L'activitat explorarà com la necessitat de crear un calendari i d'orientar-se va portar les cultures antigues a ordenar el firmament.

Observació guiada i experiència nocturna

Després de la xerrada, els participants sortiran a l'exterior, a prop de la cúpula de l'Observatori, on podran seguir amb l'ajut d'un raig làser el traçat de les constel·lacions visibles en aquesta època de l'any. També tindran l'oportunitat d'observar, a través dels telescopis, dos objectes del cel de tardor situats entre constel·lacions properes.

L'activitat acabarà a l'edifici de la Rectoria amb la visita a l'exposició dedicada a les proporcions del sistema solar, una mostra que ajuda a entendre les distàncies i escales que separen els diferents planetes.

Una experiència per descobrir Castelltallat

A més d'aquesta proposta, l'Observatori continuarà oferint tots els dissabtes la seva activitat habitual, El Cel de Tardor, una sessió d'iniciació a l'astronomia que s'ha convertit en un clàssic per als visitants.

Les sessions del 24 i 25 d'octubre representen també una bona ocasió per descobrir la Serra de Castelltallat, el seu paisatge natural, els conjunts monumentals i l'entorn rural que l'envolta.

Un cel reconegut internacionalment

Recentment, l'Observatori Astronòmic de Castelltallat ha estat acreditat com a Parc Estel·lar Starlight, un reconeixement internacional que distingeix aquells observatoris que combinen una trajectòria destacada en la divulgació de l'astronomia amb la preservació d'un cel nocturn de qualitat.

