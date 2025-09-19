L'XI Concurs de Teatre Poble de Fals aixeca el teló aquest diumenge

Aquest diumenge, 21 de setembre, començarà al Casal de Fals l'XI edició del Concurs de Teatre Poble de Fals, una de les cites més consolidades del teatre amateur a la comarca del Bages. Fins al mes d'abril, el públic podrà gaudir de vuit representacions de gran qualitat, interpretades per grups teatrals amateurs provinents de diversos punts de Catalunya.
La primera representació serà La casa Bernarda Alba, de Federico García Lorca, a càrrec del Grup escènic SCER de l'Ametlla de Mar (21 de setembre, 18 h). El cicle continuarà el 12 d'octubre amb Desclassificats, de Pere Riera, interpretada pel Grup Casal Corpus de Barcelona.
El calendari inclou també L'Hostalera de Carlo Goldoni (2 de novembre, Grup de teatre del Centre de Llorenç del Penedès) i La barca sense pescador d'Alejandro Casona (13 de desembre, Grup Totshicaben del Perelló). Ja al 2026, la programació reprendrà amb El coix d'Inishmaan de Martin McDonagh (24 de gener, Grup El Centru de Canet de Mar) i Tots eren fills meus d'Arthur Miller (14 de febrer, Grup Abraxas del Foment Martinenc de Barcelona).
Les dues darreres cites seran Red Pontiac de Pere Riera (14 de març, Grup Naltrus de Santa Coloma de Queralt) i In Memoriam de Lluís Pasqual (18 d'abril, Grup teatral de Capellades). Totes les funcions tindran lloc al Casal de Fals, espai que s'ha convertit en un punt de trobada imprescindible per als amants del teatre amateur.
Organitzat per l'Associació Cultural Recreativa de Fals, amb el suport de l'Ajuntament de Fonollosa, la Generalitat de Catalunya, la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya i la CIFTA, el concurs destaca per la seva qualitat artística i pel compromís de mantenir viva la tradició teatral al territori. A més, el públic assistent tindrà l'oportunitat de votar i participar en la valoració de les obres, que optaran als premis finals que es lliuraran un cop finalitzada la temporada.
Amb aquesta programació, el Concurs de Teatre Poble de Fals reafirma el seu paper com a aparador del talent amateur i com a espai de difusió cultural a la Catalunya Central.