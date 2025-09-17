Marc Rodríguez Porcell presenta «Traçats a peu de paisatge» al CACiS El Forn de la Calç

El Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç, a Calders, inaugurarà el diumenge 21 de setembre a les 12 del migdia l'exposició Traçats a peu de paisatge, de l'artista i docent Marc Rodríguez Porcell. La mostra es podrà visitar fins al 20 de novembre, amb visites concertades prèviament mitjançant correu electrònic a coordinacio@cacis.cat. Durant la inauguració, l'artista oferirà una intervenció efímera de textos a l'entorn del centre.
Una mirada al paisatge i a la crisi climàtica
L'exposició convida el públic a reflexionar sobre la relació entre les persones, el paisatge i els processos socials i ambientals. El text de presentació descriu "paraules plantades desobeint el que han de dir" i dibuixos "traçats a peu de paisatge" com a formes d'explorar el món i els seus canvis. Inspirant-se en referències com Ngugi wa Thiong'o, William Blake i Clifford Geertz, Rodríguez Porcell planteja preguntes sobre el coneixement, el progrés i la necessitat de repensar la nostra interacció amb l'entorn.
Dins del programa Paisatge i Geologia
Aquesta exposició és la quarta proposta del programa anual Paisatge i Geologia del CACiS, que aquest 2025 centra l'estudi en els sòls i els seus usos agrícoles, ramaders i ambientals. El centre posa l'èmfasi en com l'activitat humana ha modificat històricament el paisatge i en com la societat afronta actualment la crisi climàtica. Des de 2023, el CACiS treballa el clima com a eix vertebrador, generant debat sobre el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i la contaminació.
L'artista
Marc Rodríguez Porcell, nascut a Barcelona, va cursar Belles Arts a finals dels anys 90 amb especialitats en pintura i educació artística. Instal·lat al Bages des de 2007, compagina la seva activitat com a educador a l'Institut Cardener amb la creació artística. Ha participat en exposicions col·lectives com Abstraccions de la memòria amb el col·lectiu Artèria i en mostres individuals com La desfeta dels dies. També és autor de projectes editorials com Viure en deutecràcia i Treballar per la indústria.
Amb Traçats a peu de paisatge, Rodríguez Porcell aprofundeix en el llenguatge, la grafia i el dibuix com a eines per explorar el paisatge interior i exterior, oferint una proposta íntima i compromesa amb el context social i ambiental actual.