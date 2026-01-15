Meandre estrena l'any amb una caminada entre rius i colònies industrials al Bages

Meandre organitza aquest diumenge la primera caminada de l'any del cicle Coneix els entorns naturals del Bages, una ruta circular de contrastos que permetrà descobrir la confluència del Llobregat i la riera de Calders tot recorrent espais naturals i elements clau del passat industrial de la comarca, amb inici i final a Sant Fruitós de Bages.
Una ruta entre aigua, història i paisatge
La proposta planteja un itinerari de menys de 12 quilòmetres que combina paisatges fluvials, zones boscoses i entorns rurals amb un ric patrimoni industrial i arquitectònic. Des de Sant Fruitós de Bages, el recorregut avança cap al riu Llobregat, que es travessa pel Pont Vell de Navarcles, una infraestructura històrica que ha estat durant segles porta d'entrada al municipi veí.
A partir d'aquest punt, la caminada remunta el curs de la riera de Calders des del seu aiguabarreig amb el Llobregat fins arribar al Llac de Navarcles, un espai tranquil i d'alt valor paisatgístic. El traçat permet entendre la importància de l'aigua com a element vertebrador del territori, tant des del punt de vista natural com històric.
Vestigis de l'esplendor industrial
Un dels eixos centrals de la caminada és el viatge en el temps a través dels vestigis de l'època d'esplendor tèxtil del Bages. La ruta passa per la Colònia del Galobart, també coneguda com la Fàbrica del Galobart, i per l'antiga Fàbrica del Pont de Cabrianes, dos exemples destacats del patrimoni industrial vinculat al Llobregat.
En aquest tram, els participants tornaran a creuar el riu i podran observar també el cementiri i el conjunt patrimonial del Pont de Cabrianes, elements que ajuden a contextualitzar la vida quotidiana de les colònies industrials i la seva relació amb el territori.
Camins rurals i patrimoni tradicional
El retorn cap a Sant Fruitós de Bages es fa per un entorn primerament boscós i posteriorment més obert i rural. El camí passa per Sant Jaume d'Olzinelles, el Bosc d'Olzinelles, el Mas de les Oliveres i la Vall dels Horts, mostrant un mosaic de paisatges que inclou masos, camins tradicionals i barraques de pedra seca, testimonis de l'activitat agrícola que ha modelat la zona.
Al llarg de tot el recorregut, la caminada ofereix escenes de gran valor ecològic associades als ambients fluvials del Llobregat i la riera de Calders, combinades amb elements patrimonials que expliquen la relació històrica entre natura i activitat humana al Bages.
Dades pràctiques de la caminada
La sortida està prevista a les 9 del matí a Sant Fruitós de Bages, amb punt de trobada a l'aparcament situat a l'esquerra al final del poble, darrere de l'oficina de correus i a prop del forn Fet de Farina, a la sortida cap a Navarcles. El recorregut és d'uns 11,8 quilòmetres, amb un desnivell acumulat aproximat de 300 metres i poca dificultat tècnica, amb un temps previst en grup d'entre tres hores i mitja i quatre, incloent una parada per esmorzar.
La caminada serà guiada pel Vidal i la Sílvia, i inclourà una introducció a la marxa nòrdica a càrrec de Pep Llort. El preu de l'activitat és de 5 euros, amb tarifa reduïda de 2,5 euros per a les persones sòcies de Meandre.