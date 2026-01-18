MoMa Espai Cultural acull una xerrada sobre l'anglès com a llengua internacional

El dijous 29 de gener, MoMa Espai Cultural organitza la xerrada L'anglès com a llengua internacional: implicacions a l'aula, a càrrec de la doctora Berta Torras Vila. L'activitat, adreçada a docents i professionals educatius, analitzarà com s'utilitza l'anglès al món i com això ha de condicionar l'ensenyament. L'accés és lliure i gratuït, però cal inscripció prèvia.
Una xerrada per repensar l'ensenyament de l'anglès
MoMa Espai Cultural ha programat per al dijous 29 de gener una sessió dedicada a l'anglès com a llengua internacional i les seves implicacions a l'aula. La conferència, que tindrà lloc al passatge del Ginjoler, 4, de Manresa s'emmarca en una reflexió sobre la realitat globalitzada de l'anglès i el paper que aquest fet ha de tenir en les pràctiques docents.
L'activitat s'adreça principalment a docents d'anglès de diferents etapes educatives, però també a mestres i equips de centre interessats a reflexionar sobre el significat de l'ensenyament de l'anglès en l'actual context global. Entre les preguntes que planteja la xerrada hi ha la distinció entre ser "parlant d'anglès" i ser "usuari o usuària de l'anglès", i per què aquesta diferència és rellevant en l'aula.
Diversitat lingüística, materials i identitat a l'aula
Durant la sessió, es revisarà com s'utilitza l'anglès a nivell mundial i com aquesta realitat pot influir en la manera com s'ensenya la llengua. També es reflexionarà sobre pràctiques habituals a l'aula, com l'ús dels llibres de text, i si aquests materials representen la diversitat lingüística i cultural o si es centren en normes angloparlants.
La xerrada aposta per una perspectiva basada en la identitat, en la qual l'aprenentatge de llengües es vincula amb qui som i amb la manera com ens veiem com a usuaris i usuàries de l'anglès. Aquest enfocament pretén que l'alumnat no només aprengui una llengua, sinó que també desenvolupi una identitat com a usuari legítim de l'idioma per a finalitats diverses.
Multicompetència i un enfocament més inclusiu
La sessió també posarà en relleu com l'adopció de conceptes com la multicompetència pot ajudar el professorat a promoure experiències d'aprenentatge més realistes, inclusives i motivadores. En treballar aquesta perspectiva en l'anglès com a llengua estrangera (EFL), els docents poden contribuir a que l'alumnat guanyi confiança i es percebi com a usuari de l'anglès en un context global, tant en àmbits personals com professionals.
A més, la xerrada compartirà idees i exemples pràctics per donar suport a un enfocament més crític i empoderador de l'ensenyament de l'anglès, i convidarà les persones participants a repensar les seves pròpies pràctiques i explorar noves maneres d'implicar l'alumnat.
Qui és la ponent i com participar
La conferència anirà a càrrec de la doctora Berta Torras Vila, diplomada en Educació Primària i amb màsters en Adquisició de l'Anglès i Comunicació Intercultural i en Applied Linguistics. També és doctora en Didàctica de la Llengua i combina la seva tasca docent a UManresa amb la formació permanent del professorat en àmbits com CLIL Music i Pedagogia Crítica de l'anglès. A més, és professora associada a la UAB i forma part del grup de recerca GREIP.
L'accés a la xerrada és lliure i gratuït, però amb aforament limitat, de manera que cal inscripció prèvia. L'activitat se celebrarà el dijous 29 de gener, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre, al passatge del Ginjoler, 4, i està organitzada per MoMa Espai Cultural.