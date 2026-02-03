Obertes les inscripcions del 18è Torneig Carcassonne de la Llum, que recupera l'horari nocturn

El Club del Joc del CAE ha obert les inscripcions per al 18è Torneig Carcassonne de la Llum de Manresa, que enguany recupera l'horari nocturn. El torneig tindrà lloc divendres 27 de febrer, a partir de les 9 del vespre, a l'Espai Milcentenari, i forma part del programa d'actes de la Festa de la Llum.
Un torneig ambientat en la història de la Festa de la Llum
La competició constarà de tres rondes amb partides de quatre jugadors i es disputarà amb el joc bàsic de Carcassonne, incorporant dues expansions pròpies de la Llum: Aquella llum ben ardent i Bisbe Galzeran. Aquestes expansions situen el joc en els fets i personatges històrics vinculats a la festa manresana. El torneig premiarà les tres primeres persones classificades i inclourà un sorteig entre la resta de participants.
Obert a jugadors habituals i a nous participants
El Club del Joc del CAE anima tant els aficionats als jocs de taula com les persones que no han jugat mai a Carcassonne a participar-hi. A més, qui vulgui aprendre el funcionament del joc bàsic o de les expansions podrà fer-ho a les sessions prèvies de les Nits de Joc, que se celebren cada dijous a les 9 del vespre.
Inscripció gratuïta i places limitades
La participació és gratuïta, però les places són limitades a 40 persones, amb inscripció prèvia obligatòria a través del web del CAE. Les places s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció. El torneig compta amb la col·laboració d'Abacus, Devir i La Disfressa, i amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya.