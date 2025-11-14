Quim Mandado porta a Sant Fruitós la gira dels 40 anys celebrant l'herència del heavy català

El cantant i baixista Quim Mandado, referent del heavy metal català, actuarà aquest dissabte 15 de novembre al pavelló municipal d'esports de Sant Fruitós de Bages dins la gira 40 anys de directes. El concert repassarà temes de Sangtraït i de Guardians del Pont, i comptarà amb la participació de Joan Cardoner i dels fills de l'artista.
Una celebració de quatre dècades de trajectòria
Quim Mandado, una de les veus més emblemàtiques del rock dur en català, farà parada a Sant Fruitós de Bages en el marc de la gira commemorativa 40 anys de directes. El concert, previst per al dissabte 15 de novembre a les 10 de la nit, repassarà els moments més destacats de la seva dilatada carrera, que ha deixat una empremta profunda en la història musical del país.
Durant la vetllada, Mandado revisitarà els grans èxits tant de Sangtraït -la banda que el va situar al capdavant del heavy metal català- com de Guardians del Pont, el projecte amb què va continuar reivindicant un so potent, arrelat i inconfusible. El músic planteja aquesta gira com una manera de celebrar una trajectòria que ha marcat diverses generacions d'oients i que continua mantenint-se viva.
Una banda amb complicitat sobre l'escenari
A l'escenari, Mandado estarà acompanyat per una formació que combina experiència i relleu generacional. El guitarrista Joan Cardoner, amb qui comparteix complicitat artística, formarà part del grup, igual que els fills del cantant: Guillem, a la bateria, i Ferran, a la guitarra. Una combinació que, segons l'artista, permet mantenir intacte l'esperit del heavy metal alhora que l'acosta a nous públics.
Aquest projecte intergeneracional té la voluntat explícita de transmetre l'essència d'una sonoritat que ha acompanyat Mandado al llarg de quaranta anys de concerts. La gira reivindica un estil que ha estat clau per al desenvolupament del rock en català i que continua tenint una base de seguidors fidel.
Entrades i organització
El concert començarà a les 10 del vespre al pavelló municipal d'esports de Sant Fruitós de Bages. Les entrades ja es poden adquirir per 17 euros a través de la plataforma indicada per l'organització.
L'acte està impulsat per l'Associació Més Festa i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que dona suport a una proposta que preveu congregar tant seguidors històrics del músic com joves aficionats al gènere.