Quim Torra presentarà a Manresa la reedició d'«El llibre negre contra Catalunya»

L'expresident de la Generalitat Quim Torra presentarà aquest dijous, 22 de gener, a 2/4 de 7 de la tarda, a l'Espai Òmnium de Manresa, la reedició i actualització del llibre El llibre negre contra Catalunya. De Felip V a Felip VI, de Josep Maria Ainaud de Lasarte. L'obra incorpora els fets més rellevants de les darreres tres dècades i amplia el relat històric fins a l'actualitat.
Una obra revisada i ampliada
L'acte servirà per parlar de la nova edició del llibre publicat per Cossetània, que Quim Torra ha revisat i actualitzat a partir del text original de Josep Maria Ainaud de Lasarte. L'obra inicial recollia episodis que abastaven des del regnat de Felip V fins a l'any 1994, mentre que la nova versió amplia el període fins al 2025.
Ainaud de Lasarte, historiador i divulgador, ja deixava clara en la introducció del llibre la seva tesi sobre la continuïtat històrica de l'oposició a les aspiracions catalanes, una idea que ara es veu reforçada amb la incorporació dels esdeveniments més recents.
Presentació a l'Espai Òmnium de Manresa
La presentació tindrà lloc aquest dijous a la tarda a l'Espai Òmnium de Manresa i comptarà amb la intervenció de Quim Torra, que exposarà el sentit de l'actualització i els principals elements que s'han afegit a l'obra original. L'acte s'emmarca en les activitats de reflexió històrica i política impulsades per Òmnium al territori i és obert al públic interessat en la història contemporània de Catalunya.