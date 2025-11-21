Reunió veïnal oberta a la plaça Catalunya de Manresa

La plaça Catalunya de Manresa acollirà aquest diumenge 23 de novembre, a les 12 del migdia, una reunió oberta organitzada per la Comissió Comunitària de la zona. La trobada, que inclourà un vermut final, vol explicar què és aquest espai de treball veïnal, com sumar-s'hi i quins objectius es plantegen per millorar la vida al barri. L'acte, impulsat per la Comissió Comunitària, l'Associació de Veïns de Saldes–Plaça Catalunya i el Pla de Desenvolupament Comunitari de la FAVM, convida tothom a participar-hi i aportar propostes per definir col·lectivament el futur de l'espai públic i la convivència.\r\n