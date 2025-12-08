Sant Feliu Sasserra presenta una programació de Nadal plena de tradició i vida comunitària

Sant Feliu Sasserra ja té a punt el programa d'actes de Nadal, una proposta diversa i pensada per a totes les edats que combina tradició, cultura popular, activitats infantils i iniciatives solidàries. La programació s'estendrà fins a començaments de gener i tindrà com un dels principals reclams la Ruta dels Pessebres, que tornarà a convertir l'entorn natural del municipi en un espai de descoberta nadalenca.
Un Nadal arrelat al territori i a la participació veïnal
La celebració nadalenca a Sant Feliu Sasserra destaca, un any més, pel fort component comunitari. Entitats, escola, biblioteca, associacions i Ajuntament han sumat esforços per configurar un calendari d'activitats que posa en valor la convivència i la cultura local. Tallers, concerts, espectacles infantils, trobades populars i celebracions religioses formen part d'un programa pensat perquè veïns i visitants puguin viure intensament aquestes dates.
La Ruta dels Pessebres, fil conductor de les festes
Un dels elements centrals del Nadal al municipi és la Ruta dels Pessebres, oberta des de Nadal fins ben entrat el mes de febrer. Aquesta iniciativa convida la ciutadania a passejar pels camins i boscos del voltant del poble per descobrir pessebres col·locats en punts singulars del paisatge, una proposta que uneix tradició, natura i activitat familiar.
Cultura, música i activitats per a totes les edats
El programa inclou una àmplia oferta cultural amb concerts de Nadal, cantades populars, representacions teatrals i cinema familiar, així com propostes impulsades des de la biblioteca i l'ateneu. Els infants tenen un paper destacat amb activitats escolars, tallers, el tió, el missatger reial i l'arribada dels Reis d'Orient, mentre que el públic adult també pot gaudir de propostes esportives, xerrades i actes participatius.
Nadal solidari i compromès
Les festes també incorporen iniciatives solidàries, amb activitats vinculades a La Marató i altres accions de caire social, que reforcen el vessant més compromès del Nadal al municipi. A tot plegat s'hi sumen els actes religiosos tradicionals i les trobades populars que marquen el calendari festiu.