Súria programa diversos actes per commemorar el 25-N

Súria celebrarà la setmana del 25-N amb un programa d'activitats que vol conscienciar la població sobre la violència masclista i donar eines per combatre-la. Els actes començaran dimarts 25 de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda, amb la lectura institucional del manifest, que anirà a càrrec de l'Escola Municipal de Formació d'Adults i el Casal de la Dona, i comptarà amb l'acompanyament musical de l'Escola Municipal de Música. L'acte tindrà lloc a la Casa de la Vila. Aquell mateix vespre, a les 7 de la tarda, les instal·lacions de la Piscina Municipal acolliran un taller de defensa personal femenina impartit pel Club Karate Bages, pensat per oferir recursos pràctics d'autoprotecció.
La programació continuarà dimecres 26 de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda, amb una xerrada centrada en les diverses formes de violència masclista a través del llibre Violència en tres actes, de Jenn Díaz. La sessió es farà al saló de sessions de la Casa de la Vila i convidarà a aprofundir en els mecanismes socials i emocionals que sostenen les violències.
Dijous 27 de novembre hi haurà dues propostes més. A 2/4 de 6, la Biblioteca Pública acollirà una nova xerrada, aquesta vegada a partir del llibre Irina, mi mundo, d'Olaya G. Maristany, que aborda l'impacte de la violència en les vides de les dones des d'una perspectiva íntima i literària. A les 7, el Club Karate Bages repetirà el taller de defensa personal femenina a la Piscina Municipal.
Els actes estan organitzats per l'Ajuntament de Súria amb el suport de l'Escola Municipal de Formació d'Adults, l'Escola Municipal de Música, el Casal de Joves, la Biblioteca Pública, el Casal de la Dona, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Bages, el Consell Comarcal, el Pacte d'Estat contra la violència de gènere, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.