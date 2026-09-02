El PP de Manresa reclama «reaccionar» després de l'homicidi de Carles Vilajosana

El Partit Popular de Manresa ha expressat el seu condol a la família i amistats de Carles Vilajosana després de l'homicidi del carrer Sant Jaume i ha reclamat una resposta política davant del que considera un deteriorament de la seguretat a la ciutat.
En un comunicat, els populars manresans recorden que els fets es van produir durant la nit de Festa Major, després que Vilajosana hagués assistit al Correfoc. El partit destaca que la víctima era "un home, un pare de bessons, un veí conegut i estimat" i lamenta que una nit que havia de ser de celebració acabés amb la seva mort.
El PP qualifica els fets d'un acte de "violència desproporcionada" i assegura que el cas posa de manifest una situació que, segons la formació, no es pot continuar normalitzant.
"Manresa ha canviat"
Els populars asseguren que l'homicidi evidencia, al seu parer, un problema més ampli de seguretat i convivència. "Manresa ha canviat, no per guanyar diversitat, sinó perquè ha perdut en seguretat", afirma el comunicat, que denuncia la presència de bandes i critica el funcionament del sistema judicial.
El PP també defensa que les policies estan fent la seva feina i assenyala la resposta judicial com un dels elements que, segons la seva lectura, contribueixen a la sensació d'impunitat. El partit reclama així una resposta més contundent davant dels episodis de violència i inseguretat.
Els populars consideren que Manresa no es pot limitar a lamentar la mort de Vilajosana i reclamen convertir-la en un "punt d'inflexió". "Ja n'hi ha prou", afirma la formació, que defensa la necessitat de "dir prou, actuar i defensar el nostre dret a viure en pau".
El PP conclou que l'homicidi ha de servir per "despertar les consciències" i obrir una etapa de reacció davant la situació de seguretat que, segons el partit, viu actualment la ciutat.