Els ajuntaments del Bages coneixen el nou gestor d'expedients per modernitzar l'administració local

Alcaldes i alcaldesses del Bages, el Berguedà i el Lluçanès han conegut aquest dimarts els criteris de planificació i desplegament del nou gestor d'expedients impulsat per la Diputació de Barcelona, en el marc del projecte Municipi360. L'eina té com a objectiu millorar l'eficiència administrativa dels governs locals i avançar en la seva transformació digital.
Presentació territorial del projecte
El vicepresident segon de la Diputació de Barcelona i diputat de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial, Dionís Guiteras, ha mantingut diverses reunions al llarg del dia per explicar el projecte als representants municipals. La jornada ha començat a Manresa amb els alcaldes del Bages, ha continuat a Puig-reig amb els del Berguedà i ha finalitzat a Prats de Lluçanès amb els del Lluçanès.
Durant aquestes trobades s'han exposat els criteris tècnics, el calendari i les passes necessàries per implementar el nou gestor d'expedients als ajuntaments.
Impuls a la digitalització dels municipis
La Diputació acompanya els municipis de menys de 20.000 habitants en la implantació d'aquest sistema, que busca optimitzar la gestió interna, millorar els serveis públics i augmentar la satisfacció de la ciutadania.
En el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants, el desplegament inclou l'adopció del model de treball e-SET, un sistema organitzatiu que estableix criteris i procediments per gestionar documents, expedients i tasques administratives de manera més eficient.
Aquest model, impulsat inicialment pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), es complementa amb eines tecnològiques com el registre electrònic i el gestor d'expedients, que posteriorment s'integren amb altres serveis digitals com e-NOTUM, e-TAULER, EACAT o e-TRAM, entre d'altres.
Un desplegament progressiu fins al 2029
El projecte s'emmarca dins l'estratègia Municipi360, un programa integral de suport als governs locals que inclou àmbits com el govern obert, la gestió de dades, la transparència o l'aplicació de solucions basades en intel·ligència artificial.
El gruix del desplegament del nou gestor d'expedients està previst entre els anys 2026 i 2027, amb l'objectiu d'arribar a més de 225 administracions locals abans del 2029.