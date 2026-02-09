ERC denuncia «transfuguisme» per l'entrada de Jordi Soteras al ple de Santpedor

Esquerra Republicana de Santpedor ha qualificat de "fet molt greu" la presa de possessió prevista aquest dimarts de Jordi Soteras com a regidor al ple municipal. La formació considera que representarà les sigles d'Aliança Catalana per les quals no va ser votat i denuncia que la situació constitueix un cas de "transfuguisme" que, al seu parer, "debilita la democràcia local".
ERC carrega contra la incorporació del nou regidor
En un comunicat, ERC de Santpedor sosté que la situació que es produirà al ple va "molt més enllà de la presa de possessió d'un regidor" i assegura que suposa una vulneració dels principis democràtics, de la lleialtat institucional i del respecte a la voluntat popular. Els republicans afirmen que l'entrada de Jordi Soteras a l'Ajuntament és especialment greu perquè, segons assenyalen, passarà a representar unes sigles polítiques que no van obtenir el suport directe de la ciutadania en les urnes.
Per aquest motiu, ERC defensa que el regidor "hauria de renunciar al càrrec" i insisteix que el transfuguisme és una pràctica que deteriora el funcionament de les institucions locals. La formació remarca que no acceptarà ni normalitzarà aquest tipus de situacions en el consistori.
Crítiques a Sumem x Santpedor-Junts
Els republicans també assenyalen la responsabilitat de Sumem x Santpedor-Junts en aquest escenari. Segons recorden, la situació es va generar després que aquesta formació trenqués l'acord de govern amb ERC i que, arran d'aquest fet, un dels seus regidors renunciés a l'acta.
ERC considera que la candidatura no ha fet res per evitar que un dels seus candidats acabés legitimant el projecte polític d'Aliança Catalana al municipi i acusa la formació d'haver mirat "cap a una altra banda", fent-la corresponsable del resultat final. Per als republicans, aquesta cadena de decisions respon a interessos de partit i personals que s'han posat per davant de la voluntat ciutadana i del respecte institucional.
Defensa dels valors democràtics i convivència
En el mateix comunicat, ERC manifesta el seu rebuig als projectes polítics que no defensen la igualtat de tracte i la no-discriminació i que basen el discurs en la confrontació o l'exclusió. La formació defensa que aquests plantejaments perjudiquen el debat polític i s'allunyen dels valors de convivència, justícia social i cohesió que asseguren representar.
Finalment, Esquerra Republicana de Santpedor reivindica la necessitat de mantenir el rigor, l'honestedat i el respecte en la política municipal i reafirma el seu compromís de continuar defensant aquests principis des de l'Ajuntament.