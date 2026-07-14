Fem Manresa demana retirar part de l'asfalt de la plaça Neus Català

La CUP-Fem Manresa presentarà aquest dijous al ple municipal una moció perquè l'Ajuntament retiri part de l'asfalt de la plaça Neus Català i Pallejà, executada en el marc de la reurbanització del carrer Guimerà. La formació considera que l'asfaltatge integral és incompatible amb els objectius climàtics del projecte i reclama un nou disseny amb més vegetació, paviments permeables i participació ciutadana.
La CUP qüestiona l'asfaltatge integral de la plaça
La candidatura defensa que la nova plaça Neus Català i Pallejà s'ha convertit en un "imant de calor" en un context d'estius cada vegada més llargs i calorosos. Per aquest motiu, proposa que el govern municipal redacti, en un termini màxim de sis mesos, un projecte de reurbanització que limiti l'asfalt a l'espai estrictament necessari per al pas dels autobusos i dels vehicles d'emergència, mentre que la resta de la superfície incorpori paviments permeables, vegetació i altres solucions basades en la natura.
Segons la CUP-Fem Manresa, el projecte del carrer Guimerà es presenta com un futur eix de vianants i arbrat que ha d'actuar com a refugi climàtic, un objectiu que, al seu entendre, entra en contradicció amb l'asfaltatge complet de la plaça situada a l'entrada nord d'aquest recorregut.
La formació també considera que l'espai dedicat a Neus Català, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück i referent de la lluita antifeixista, hauria de ser "un espai viu, amable i acollidor" i no una plaça dominada pel paviment asfàltic.
Procés participatiu i canvi de criteri per a futures obres
La moció planteja que, abans de redactar el nou projecte, s'obri un procés participatiu amb el veïnat, el comerç i les entitats de l'entorn per definir els futurs usos i el disseny de la plaça, amb un retorn públic sobre les aportacions incorporades.
A més, la CUP reclama que l'Ajuntament es comprometi formalment a evitar l'ús integral de paviments asfàltics i impermeables en futures reurbanitzacions de places i zones de vianants, prioritzant paviments drenants, sòls naturals i arbrat.
Finalment, la proposta demana que en un termini màxim de dos mesos el govern presenti al ple un informe amb el cost de l'asfaltatge executat, els informes tècnics que el van avalar, el procediment que va conduir a aquesta decisió i una estimació econòmica de la possible reversió de l'actuació.
El govern defensa criteris de seguretat
Durant el darrer ple municipal, el govern va justificar l'asfaltatge integral de la plaça per motius de seguretat i funcionalitat, argumentant que aquest tipus de paviment ofereix una major resistència en un punt de pas habitual d'autobusos i vehicles d'emergència.
La CUP assegura que entén aquests arguments tècnics, però considera que no justifiquen que tota la plaça s'hagi pavimentat amb asfalt i defensa que és possible compatibilitzar les necessitats del trànsit amb un espai urbà més verd i adaptat als efectes del canvi climàtic.