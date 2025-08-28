FMA: l'hora de la veritat

Una gran bandera palestina, tres paelles de gran diàmetre a punt davant la porta tancada del mercat -"porta més caldo que no se'ns enganxi!"-, pancartes amb lemes arreu, les tradicionals garites i una escampada de taules i cadires a punt per al sopar. A dalt, al darrer pis de Cal Jorba, una balconada oberta amb el llum encès retrata una làmpada espectacular i una decoració interior molt cuidada en una vista que es pot gaudir a peu de carrer. Després de cinc dies a la Terrasseta, o el que és el mateix, a la plaça de la Música, a la Festa Major Alternativa (FMA) de Manresa li arriba l'hora de la veritat. Dijous, divendres, dissabte i diumenge amb nits de concerts a la plaça Puigmercadal, just al darrere de l'edifici d'art déco que ha estat notícia els darrers dos anys per la voluntat d'alguns dels seus propietaris de prohibir l'expressió festiva i reivindicativa popular.
Aquest dijous dona el tret de sortida l'etapa central de l'FMA 2025, amb la liquidació de la Terrasseta i la posta de llarg del que ha estat durant 33 anys -excepte una edició per obres a la plaça- l'escenari principal de la festa. I ho fa amb la més que sentenciada voluntat d'alguns propietaris de Cal Jorba de mantenir, passi el que passi, la denúncia contra l'Ajuntament per autoritzar la històrica festa -l'Alternativa més antiga dels Països Catalans- dels col·lectius de la ciutat, i amb la seva negativa constant a reunir-se amb els organitzadors per buscar una solució pactada.
Passi el que passi, la mantindran. O si més no, aquesta és la sensació que es respira des de l'Alternativa. Per això, enguany els organitzadors han passat a l'ofensiva, sigui amb sitcoms d'animació a les xarxes socials, sigui amb un pregó certament bel·ligerant, sigui amb una presentació de la festa, ara fa un mes, on van assegurar que si les limitacions sonores perjudicaven la qualitat dels concerts, com va succeir l'any passat, tiraran pel dret. No per res, totes les incidències tècniques que es van viure en la darrera edició no han servit perquè els denunciants hagin relaxat la seva postura ni hagin retirat la seva demanda.
Aquest dijous la FMA celebra el sopar popular i just després es torna a pronunciar el pregó. Els primers concerts a la retrobada plaça seran la presentació en estrena de l'Orquestra pròpia de l'Alternativa, i els punks de Groggy Rude. Els propers dies se sabrà cap on evoluciona el conflicte.