Fem Manresa reclama «pressió activa» per recuperar el servei complet de l'R4

La CUP-Fem Manresa ha reclamat al govern municipal que exerceixi "pressió activa" davant la Generalitat i el Ministeri de Transports per exigir la recuperació del servei habitual de Rodalies a la línia R4. La formació denuncia que, dos mesos i mig després de l'accident de Gelida, el tram entre Manresa i Terrassa continua sent l'únic que es manté alterat.
L'únic tram encara afectat a la línia R4
La reobertura aquest dimarts del tram entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia ha permès restablir gran part del servei ferroviari afectat per l'accident, però la connexió entre Manresa i Terrassa Estació del Nord continua funcionant amb limitacions.
Actualment, el servei es presta amb autobusos cada mitja hora i un tren llançadora per hora, que, a més, circula amb velocitat reduïda. Aquesta situació obliga els usuaris que volen continuar trajecte més enllà de Terrassa a fer transbordaments, amb l'impacte que això comporta en temps de desplaçament i comoditat.
Crítiques a l'acció del govern municipal
Davant d'aquest escenari, la CUP-Fem Manresa considera "insuficient" l'actuació del govern local. La formació reconeix que visibilitzar la problemàtica a través de xarxes socials, com ha fet l'alcalde Marc Aloy, és positiu, però adverteix que "seria intolerable" que l'acció institucional es limités a aquest àmbit.
Per això, reclama una implicació més directa i contundent per part del consistori, amb accions concretes per pressionar les administracions competents i accelerar la normalització del servei ferroviari.
Demanda de transparència i informació
La candidatura també ha demanat al govern municipal que informi la resta de grups del consistori sobre les gestions que s'han dut a terme fins ara per reclamar la reobertura del tram afectat, així com dels passos previstos en els pròxims dies.
Segons la CUP, aquesta informació és necessària per garantir la transparència i per poder fer un seguiment conjunt de l'evolució de la situació, que afecta diàriament centenars d'usuaris de la comarca.
Denúncia d'un greuge territorial
Més enllà de la incidència concreta, la formació situa el problema en un context més ampli i denuncia un "tractament de segona" cap a Manresa i el conjunt del Bages en matèria de transport públic. En aquest sentit, considera que el retard en la recuperació del servei és un exemple més de la manca d'atenció cap a la Catalunya Central.
"Si de veritat es vol construir un model de mobilitat més sostenible, que no forci la dependència del vehicle privat, la Generalitat i l'Estat no poden continuar fent com si aquest territori no importés", assenyalen.
La CUP-Fem Manresa insisteix que la millora del transport públic és clau per garantir la cohesió territorial i afavorir alternatives reals al vehicle privat, i reclama que la recuperació del servei complet de l'R4 sigui una prioritat immediata per a les administracions competents.