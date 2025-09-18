18 de setembre de 2025

Manresa planta cara a «Mundo Deportivo» per una notícia de clickbait feta amb IA

El regidor i segon tinent d'alcaldia Joan Vila es presenta sense cita prèvia a la seu del diari per exigir la retirada d'una peça que qualificava la ciutat de "bruta i grisa"

Publicat el 18 de setembre de 2025 a les 16:39
Actualitzat el 18 de setembre de 2025 a les 16:53

El regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement i segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila, s'ha reunit amb el gerent de Mundo Deportivo, Rafa López Jano, per expresar el seu disgust arran d'una peça de clickbait que el diari esportiu va publicar en la seva edició digital sobre quina és la ciutat que pitjor cau a Catalunya.

Segons la peça, preguntat al web ChatGPT d'Intel·ligència Artificial, aquesta ciutat seria Manresa per ser "bruta, gris i sense res a fer". Cal dir, però, que ChatGPT no fa mai valoracions subjectives i encara menys quan poden malmetre una ciutat, una empresa o una persona.

Joan Vila no s'ha estat de presentar-se aquest dijous a la seu de Mundo Deportivo, sense cita prèvia, per mostrar-los el malestar del govern municipal davant d'aquesta peça. El regidor assegura que ha mantingut una conversa "cordial" amb el gerent a qui ha traslladat que la ciutat "no accepta" que es construeixin notícies amb IA i es publiquin "sense valorar el perjudici que pot ocasionar i per alimentar un discurs poc treballat".

Segons explica, ha rebut el compromís del diari d'esborrar la notícia i de dirigir-los un correu de disculpes.

