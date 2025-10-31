Sant Joan aprova un pressupost de 13 milions per al 2026 sense augmentar impostos

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat aquest dijous el pressupost municipal per al 2026, que ascendeix a 13 milions d'euros. Els comptes, que no preveuen cap increment d'impostos, aposten per una gestió responsable i per reforçar els serveis públics i les inversions al municipi.
El ple aprova els comptes per al 2026
El ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, reunit aquest dijous 30 d'octubre, ha aprovat inicialment el pressupost municipal per a l'exercici 2026, amb un import global de 13 milions d'euros. L'alcalde, Jordi Solernou, ha destacat que el pressupost "reflecteix la voluntat del govern municipal d'enfortir els serveis públics i impulsar noves inversions, mantenint una gestió econòmica responsable".
Els comptes permetran desenvolupar projectes de millora de l'espai públic, d'equipaments i d'infraestructures urbanes, així com continuar apostant pels serveis socials i de suport a les persones. L'Ajuntament ha fet un esforç de contenció per mantenir congelats els impostos, amb l'objectiu de no incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania.
Un pressupost "per a les persones"
La regidora d'Hisenda, Núria València, ha subratllat que el pressupost del 2026 "reforça l'aposta per una administració propera i socialment compromesa, amb unes finances locals equilibrades". L'alcalde ha remarcat que es tracta d'uns comptes "realistes i pensats per continuar millorant la qualitat de vida de la ciutadania".
El pressupost ha estat aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables d'Alternativa per Sant Joan i Compromís amb Sant Joan. El PSC, ERC i el regidor no adscrit Àngel Sáez s'han abstingut, mentre que Junts per Catalunya hi ha votat en contra.
Mocions aprovades al ple
Durant el mateix ple, s'han aprovat tres mocions. La primera, de suport al model lingüístic educatiu de Catalunya i contra la Sentència 2949/2025 del TSJC, ha rebut el suport d'Alternativa, Compromís, Junts i Esquerra, amb l'abstenció del PSC i del regidor no adscrit.
La segona moció, presentada per tots els grups excepte Junts, proposava la creació d'una Taula Local per la Llengua, amb l'objectiu de fomentar l'ús del català a Sant Joan i Sant Martí de Torroella i adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua. Junts s'ha abstingut, argumentant que "no es tracta d'un espai de consens".
Finalment, el ple ha aprovat la moció de Junts per Catalunya per a la creació d'una sala d'estudi nocturna en període d'exàmens. La proposta ha comptat amb el suport de tots els grups de l'oposició i l'abstenció de l'equip de govern, que ha recordat que la iniciativa "ja està contemplada en el pressupost del 2026".