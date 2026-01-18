Santpedor En Comú reclama una resposta unitària a l'entrada d'Aliança Catalana a l'Ajuntament

Santpedor En Comú ha fet públic un comunicat en què expressa la seva preocupació per la situació política i la governabilitat del municipi després que, arran de la ruptura del pacte entre Junts i ERC, el substitut del regidor Jordi Rojas pugui ser el vicepresident d'Aliança Catalana al Bages, Jordi Soteras. El grup considera que l'entrada d'aquesta formació, que no es va presentar a les eleccions municipals, suposa un "fraudulent" accés a l'Ajuntament i insta a una resposta consensuada dels partits democràtics.
Preocupació per la governabilitat i la qualitat democràtica
Santpedor En Comú ha manifestat la seva inquietud per la deriva política que, segons el comunicat, viu el municipi des de l'anunci de la ruptura del pacte de govern entre Sumem per Santpedor (Junts) i ERC, fet que es va produir el 14 de novembre de 2025. Aquesta decisió va posar fi a l'acord que mantenien des del 2019 i, segons el grup, ha deixat la governabilitat en una situació "preocupant".
La renúncia de Jordi Rojas, regidor de Junts, i la possible designació del seu substitut han estat el desencadenant d'una reacció contundent de Santpedor En Comú, que considera que el nou regidor suposa una amenaça per a la convivència i per a la qualitat democràtica del municipi.
"Legal, però il·legítim"
El comunicat subratlla que, tot i que l'entrada del nou regidor pot ser legal, és "il·legítima" i constitueix un "frau" envers els veïns i veïnes, ja que un partit que no es va presentar a les eleccions municipals obté representació al consistori. En aquest sentit, el grup es pregunta com ha estat possible que Junts permetés que un membre d'un partit considerat xenòfob i d'extrema dreta, seguidor de les polítiques de Donald Trump, anés a la seva llista.
A més, Santpedor En Comú qüestiona el paper del grup local de Junts, afirmant que era coneixedor de la militància del nou regidor i que "no ha actuat per evitar-ho". També posa en dubte la renúncia de fins a sis membres de la llista, preguntant-se si es tracta d'una "deixadesa" o d'una "connivència".
Incertesa sobre la composició i el funcionament del consistori
El comunicat també alerta sobre les conseqüències polítiques que aquest canvi pot tenir. Segons Santpedor En Comú, l'Ajuntament queda amb un partit de govern (ERC) sense majoria i amb dificultats per governar, i amb un altre partit que veu reduïda la seva representació a la meitat. A més, es tem que el nou regidor pugui "malmetre la convivència" i posar traves al debat municipal.
Crida a una resposta unitària dels demòcrates
Per fer front a aquesta situació, Santpedor En Comú proposa una resposta consensuada i ferma dels partits democràtics, tant des de dins com des de fora de l'Ajuntament. El grup reivindica una vila "oberta, inclusiva i fraternal" on no hi tingui cabuda l'odi ni els discursos racistes o xenòfobs, i demana que les forces polítiques treballin conjuntament per garantir aquesta convivència.