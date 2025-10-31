Súria apuja un 7% l'IBI i un 7,7% la taxa d'escombraries per garantir serveis socials i ambientals

El ple de Súria ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per al 2026, amb un increment del 7% de l'impost sobre béns immobles (IBI) i del 7,7% de la taxa d'escombraries. La mesura, defensada pel govern del PSC, busca "garantir la sostenibilitat dels serveis socials i de gestió de residus", mentre que es congelen la resta d'impostos i taxes municipals.
El ple aprova els nous tipus amb majoria del PSC
El ple municipal de Súria ha aprovat aquest dijous 30 d'octubre el dictamen de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2026. La votació s'ha saldat amb 7 vots a favor del PSC, 4 en contra d'ERC i Junts, i 2 abstencions de Fent Poble i GIIS.
El text preveu increments en dos dels principals tributs municipals: l'impost sobre béns immobles (IBI) i la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals. La resta d'impostos i taxes es mantindran congelats.
L'IBI puja per cobrir la inflació i reforçar el Servei d'Ajuda a Domicili
L'IBI augmentarà un 7% amb l'objectiu de compensar l'increment interanual de la inflació i els costos derivats del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), un dels pilars de les polítiques socials municipals. El tipus de gravamen se situarà en el 0,871%, un nivell similar al que el consistori ja havia aplicat entre els anys 2014 i 2016.
La taxa d'escombraries s'ajusta a les exigències europees
Pel que fa a la taxa d'escombraries, s'incrementarà un 7,7% per adequar-se a les directrius de la Unió Europea, que estableixen que aquest servei ha de cobrir els seus costos sense generar dèficits. Tot i això, l'Ajuntament remarca que l'augment és inferior al d'altres municipis de l'entorn.
El dictamen manté les bonificacions vigents, incloent-hi reduccions per als habitatges situats fora del nucli urbà.