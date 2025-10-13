Cinc bagencs demostraran que la jubilació pot ser un nou començament amb Projectes +65

L'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages organitzen la taula rodona Projectes +65, un espai per compartir experiències vitals de cinc persones que, un cop jubilades, han impulsat iniciatives creatives, socials o culturals. L'acte, que tindrà lloc dijous 16 d'octubre a les 6 de la tarda a l'Institut Lluís de Peguera, forma part de la programació del Dia Internacional de les Persones Grans.
Una iniciativa per reivindicar la vitalitat de la jubilació
Projectes +65 neix amb la voluntat de trencar estereotips sobre l'envelliment i mostrar que la jubilació pot ser una etapa plena de projectes i de contribució social. La proposta vol inspirar altres persones grans que han deixat enrere la vida laboral a seguir desenvolupant-se, tant a nivell personal com col·lectiu.
L'activitat, impulsada conjuntament per l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, arriba enguany a la seva segona edició i consolida un espai de reflexió i reconeixement a aquells que, des de la maduresa, continuen generant idees, cultura i comunitat.
L'acte serà conduït pel periodista Marc Marcè, que moderarà un debat obert entre els cinc ponents convidats, tots ells referents en diferents àmbits de la vida cultural, educativa i cívica del Bages.
Cinc veus amb trajectòries plenes de compromís i creativitat
Una de les ponents serà Magda Esquius i Ros, mestra i psicopedagoga jubilada de Súria, amb més de quatre dècades d'experiència a l'ensenyament. Després de retirar-se, s'ha dedicat a la recuperació de la memòria històrica del seu municipi, centrant-se especialment en la història de l'escola durant la Guerra Civil. El seu treball combina rigor, compromís social i una clara voluntat de transmetre valors a les noves generacions.
També participarà Roser Rojas Simats, mestra jubilada amb 40 anys d'experiència docent i una trajectòria marcada per la creativitat. Després de jubilar-se, ha canalitzat la seva passió pel dibuix, la pintura i el teatre cap a la literatura infantil i juvenil, publicant diverses obres que barregen sensibilitat i pedagogia.
El tercer convidat és Jaume Illa Antich, llicenciat en Documentació i professor de llengua catalana, que ha treballat en àmbits educatius i administratius del Departament d'Educació i la Diputació de Barcelona. Amant del patrimoni natural i cultural, és el creador del portal Santpedor.info i coautor del llibre Santpedor desaparegut, que recupera imatges i records del municipi.
També hi participarà Glòria Ballús Casòliva, doctora en Musicologia, professora superior de piano i pedagogia musical. Va ser cap de Protocol de l'Ajuntament de Manresa fins al 2016, i al llarg de la seva carrera ha estat reconeguda amb el Premi Nacional Aureli Capmany (1983) i el Premi Lacetània del Centre d'Estudis del Bages (1993). En l'àmbit de l'etnomusicologia ha desenvolupat una valuosa recerca sobre la música popular i tradicional del Bages.
Tancarà la taula Jaume Puig Ibáñez, professor de català, expresident d'Òmnium Cultural Bages i expert en lingüística. Autor de llibres sobre els parlars del Bages i l'Alta Segarra, i col·laborador habitual amb articles sobre lèxic manresà, Puig ha dedicat la seva trajectòria a preservar i difondre la llengua i la cultura catalanes.
Un espai per repensar la maduresa com a temps de creació
A banda de repassar les seves trajectòries professionals, els ponents compartiran com han viscut la transició cap a la jubilació i de quina manera han sabut reconvertir les seves passions en projectes útils per a la comunitat.
Projectes +65 vol ser també un espai de trobada intergeneracional, on es posi en valor el coneixement i l'experiència acumulats per les persones grans, i alhora es promogui una mirada positiva sobre aquesta etapa vital. L'acte servirà per reflexionar sobre com continuar creixent personalment, mantenint-se actiu i compromès amb la societat.
Segons els organitzadors, "el talent i l'energia de la gent gran són un recurs de primer ordre per al nostre territori, i cal oferir espais perquè puguin compartir-los".
Accés lliure i obert a tothom
La taula rodona tindrà lloc dijous 16 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa. L'entrada serà lliure i gratuïta, amb aforament limitat.