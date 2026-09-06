El Bages supera els 40ºC dos dies seguits i encadena un segon rècord al setembre

Cardona ha tornat a superar aquest diumenge els 40ºC i ha elevat fins als 40,4ºC la temperatura màxima registrada a la vila en aquest episodi de calor extrema. El registre arriba només un dia després dels 40ºC assolits dissabte, de manera que el Bages encadena dues jornades consecutives per sobre d'aquest llindar, que no s'havia produït mai a la Catalunya Central en un mes de setembre. A més de Cardona, aquest diumenge també s'han assolit els 40ºC a Sant Salvador de Guardiola, mentre que Artés i Castellnou de Bages s'han quedat molt a prop dels 40.
Cardona supera el registre de dissabte
La calor extrema ha anat encara més enllà aquest diumenge al Bages. Cardona, que dissabte havia assolit els 40ºC, ha registrat aquest diumenge una màxima de 40,4ºC, quatre dècimes per sobre del valor de la jornada anterior.
El registre de dissabte ja havia estat excepcional, ja que representava la primera vegada que una estació del Bages i de la Catalunya Central assolia els 40ºC en un mes de setembre.
Ara, en només dos dies, Cardona ha superat dues vegades aquesta barrera.
40ºC també a Sant Salvador de Guardiola
La calor ha estat generalitzada a la comarca i al país. Sant Salvador de Guardiola ha arribat als 40ºC, mentre que Artés ha marcat 39,8ºC i Castellnou de Bages, 39,5ºC. Així, les quatre estacions bagenques del Meteocat han quedat entre els 39,5 i els 40,4 graus en una jornada especialment extrema.
Dos dies seguits per sobre dels 40 graus
La nova màxima de Cardona amplia encara més un episodi de calor que ja havia deixat registres extraordinaris dissabte. La població ja havia assolit els 40ºC o més en quatre ocasions durant aquest estiu, i dissabte va sumar-hi un nou registre, excepcional pel fet de produir-se al setembre.
Aquest diumenge, però, la temperatura encara ha pujat més i Cardona ha arribat als 40,4ºC, mentre que Sant Salvador de Guardiola també ha assolit exactament els 40ºC. La comarca tanca així un cap de setmana amb temperatures pròximes o superiors als 40 graus de manera consecutiva.