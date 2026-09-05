Cardona marca 40ºC al setembre, un rècord inèdit a la Catalunya Central

Cardona ha assolit aquest dissabte, 5 de setembre, una temperatura màxima de 40 ºC, un valor que no s'havia registrat mai en un mes de setembre al Bages ni al conjunt de la Catalunya Central. La dada representa un nou episodi de calor extrema després d'un estiu especialment càlid, durant el qual la població cardonina ja ha arribat quatre vegades als 40 graus o més.
Màximes de fins a 40 graus al Bages
La calor també ha estat molt intensa a la resta de la comarca aquest dissabte. Després dels 40 ºC de Cardona, una de les temperatures més altes s'ha registrat a Artés, amb 38,7 ºC. A Sant Salvador de Guardiola, el termòmetre ha arribat als 38,2 ºC, mentre que Castellnou de Bages ha assolit els 37,7 ºC.
Les temperatures d'aquest dissabte arriben després d'un estiu en què superar els 40 graus ha deixat de ser un fet excepcional. Fins divendres, a Catalunya aquesta barrera s'havia superat en 20 dels 92 dies de l'estació més càlida, segons les dades que va publicar Nació.
El setembre també entra en els registres de calor extrema
La calor ha continuat amb força durant l'inici de la tardor climàtica. El Meteocat només havia registrat valors per sobre dels 40 ºC en un mes de setembre en una ocasió, l'any 2016. Aquell any, el 4 de setembre, es van assolir 42,5 ºC a Vinebre i 41,9 ºC al Masroig, al Priorat. Deu anys després, Catalunya ha tornat a arribar al llindar dels 40 graus en aquest mes, però aquest cop en un context marcat per una successió d'episodis de calor des de finals de maig.
De fet, la quarantena ja s'havia assolit quatre dies durant el període de Sant Joan, coincidint amb la primera onada de calor de l'estiu. Al juliol, aquest llindar es va superar en deu ocasions -el rècord històric en un sol mes-, mentre que a l'agost es va assolir sis vegades més.
Cardona suma quatre dies amb 40 graus o més
En aquest context, els 40 ºC de Cardona d'aquest dissabte representen un nou episodi extraordinari per al setembre i amplien encara més el balanç d'un estiu excepcionalment càlid. Cardona ja acumula quatre dies aquest estiu amb temperatures de 40 ºC o més, una freqüència que evidencia la persistència dels episodis de calor extrema durant els darrers mesos.
A escala catalana, fins divendres els valors més extrems del setembre s'havien concentrat a punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Ebre i el Segrià. Vinebre havia marcat 41,8 ºC, que suposava aleshores el rècord absolut de temperatura a Catalunya en un mes de setembre.