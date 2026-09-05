«Qui mata una persona, mata tota la humanitat»: la mesquita El Fath clama contra el crim de Vilajosana

La mesquita El Fath de Manresa, seu de la Comunitat Islàmica del Bages, va dedicar la seva cerimònia religiosa més rellevant de la setmana, el Jutba d'aquest divendres al migdia, a expressar el seu rebuig total a l'homicidi de Carles Vilajosana. La pregària, conduïda per l'imam Dr. Allal Aoudia, va centrar el seu discurs a traslladar el condol a la família, condemnar la violència i fer una crida a la pau social i al respecte mutu a la ciutat.
Rebuig absolut a la violència i suport a la família
Durant la cerimònia, l'imam va qualificar la mort de Vilajosana de "crim terrible" que ha generat una profunda tristesa i consternació tant entre la comunitat musulmana com en el conjunt de la ciutadania manresana. En el seu discurs, va fer una condemna explícita contra qualsevol acte d'agressió o atemptat contra la vida humana, independentment de la religió, l'origen o la cultura tant de la víctima com dels autors dels fets.
En aquest sentit, la pregària va recordar el precepte de l'Alcorà que estableix que "qui mata una persona és com si hagués matat tota la humanitat, i qui salva una vida és com si hagués salvat tota la humanitat", subratllant que cap disputa ni diferència personal no pot justificar mai el vessament de sang o la pèrdua d'una vida.
Gestió de la ira, convivència i demanada de justícia
El discurs de divendres també va posar l'accent en la importància de l'autocontrol davant de situacions de discòrdia, recordant que la vertadera força d'una persona rau a saber dominar la ira per no cometre injustícies de les quals posteriorment calgui penedir-se. Així mateix, es va emfatitzar que la tradició islàmica exigeix el màxim respecte, el bon veïnatge i la protecció cap a les persones de qualsevol creença.
Finalment, la Comunitat Islàmica del Bages va instar a promoure una cultura de tolerància i estabilitat per evitar discursos d'odi, deixant plenament en mans de les autoritats policials i judicials la responsabilitat d'investigar els fets, aclarir els detalls de l'atac i fer que els responsables responguin amb "tota la fermesa davant la llei". La cerimònia va concloure amb una pregària per la pau, la seguretat i el consol dels familiars i amics de la víctima. La pregària ha estat traduïda per Omar El Ghidouni.
Condol presencial dels representants islàmics a la família
El mateix divendres al matí, abans de la celebració del funeral de Carles Vilajosana, el president de la Comunitat Islàmica del Bages, Abdellah Anhari, i el de la Comunitat Islàmica de Manresa, Noureddin El Bennadi, es van desplaçar al tanatori Mémora, per traslladar personalment el seu condol, respecte i solidaritat als familiars de la víctima, fent palesa la profunda commoció que l'homicidi ha generat en el si de les comunitats que representen.