El Consell Municipal de Solidaritat de Manresa condemna la violència i reclama serenor

El Consell Municipal de Solidaritat de Manresa ha expressat la seva "profunda consternació" per l'homicidi de Carles Vilajosana, ocorreguda la matinada de l'1 de setembre, i ha traslladat el condol i el suport a la seva família i amistats. En un comunicat, l'òrgan rebutja contundentment qualsevol forma de violència, reclama que s'apliqui la justícia i fa una crida a la serenor, la convivència pacífica i la prevenció de les violències.
Condemna dels fets i suport a la família
El Consell Municipal de Solidaritat manifesta el seu rebuig als fets ocorreguts i defensa que "la violència no ens representa com a ciutat". En aquest sentit, considera que qualsevol forma d'agressió o vulneració de la integritat de les persones ha de ser denunciada amb contundència i reparada dins del marc legal.
L'organisme també demana a les institucions responsables que apliquin la justícia i apel·la a la serenor davant d'uns fets que han generat consternació a la ciutat.
Contra la instrumentalització i la criminalització
El comunicat també posa el focus en l'ús que es pugui fer dels fets per reforçar "ideologies, postures d'odi i criminalització de grups de població". El Consell Municipal de Solidaritat denuncia qualsevol acció d'aquest tipus i defensa la necessitat de treballar des dels valors compartits i la unitat per mantenir un espai de convivència pacífica a Manresa.
L'òrgan apel·la a la comprensió davant dels sentiments d'impotència que es poden generar en situacions com aquesta, però reclama alhora reforçar els espais i les actituds que afavoreixen la convivència i que contribueixen a prevenir generalitzacions i estigmes.
Compromís amb la prevenció de les violències
Com a xarxa d'institucions que treballen per la cultura de la pau, el Consell Municipal de Solidaritat posa a disposició d'entitats i ciutadania "acompanyament i suport en temàtiques de prevenció de les violències".
Finalment, fa una crida als diferents moviments i institucions de la ciutat a sumar esforços i situar al centre un projecte comú de convivència que garanteixi el dret a viure en una ciutat segura, amb oportunitats i justícia social per a tothom.
El Consell tanca el comunicat lamentant "profundament aquesta pèrdua irreparable" i reafirmant el compromís de treballar perquè Manresa sigui "un espai per viure en confiança i en pau".