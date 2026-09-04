Els carrers Trieta i Dibuixant Vilanova patiran talls de trànsit per obres d'asfaltatge

L'Ajuntament de Manresa continuarà dilluns vinent, 7 de setembre, els treballs d'asfaltatge de calçades inclosos en el Pla de Millora de l'Espai Públic de 2026. En aquesta ocasió, les actuacions afectaran els carrers Trieta i Dibuixant Vilanova, on es produiran talls de trànsit, limitacions d'accés i prohibicions d'estacionament.
Les afectacions als dos vials tindran una durada prevista de quatre dies, tot i que el calendari de restriccions serà diferent en cada cas.
Dos dies de tall total al carrer Trieta
Al carrer Trieta, dilluns es tallarà el trànsit de vehicles en el tram comprès entre els carrers Sant Cristòfol i Gaudí. Al passatge de la Trieta es limitarà l'accés als veïns i el trànsit es regularà en cul-de-sac, amb entrada i sortida pel carrer Sant Joan d'en Coll.
L'accés i la sortida dels guals situats dins del tram d'obres es permetran sempre que l'estat dels treballs ho faci possible i fora de l'horari de feina. També es prohibirà l'estacionament a tot l'àmbit afectat.
La previsió és que hi hagi dos dies de tall total i dos dies més amb afectacions puntuals relacionades amb els treballs de pintura.
Tres dies de tall al carrer Dibuixant Vilanova
Les obres també començaran dilluns al carrer Dibuixant Vilanova, que quedarà tallat al trànsit entre la carretera de Cardona i el carrer Prudenci Comellas, inclosa la cruïlla.
Als trams propers de Dibuixant Vilanova i Prudenci Comellas es limitarà l'accés als veïns i es regularà la circulació en cul-de-sac. Com en el cas del carrer Trieta, l'accés als guals dependrà de l'evolució dels treballs i quedarà prohibit estacionar a l'àmbit afectat.
En aquest vial, les afectacions es prolongaran previsiblement durant quatre dies, amb tres dies de tall total de trànsit i un dia més amb restriccions puntuals pels treballs de pintura.