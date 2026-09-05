Castellbell i el Vilar prepara una Diada Nacional de memòria, esport i reivindicació

Castellbell i el Vilar celebrarà enguany una Diada Nacional de Catalunya amb una programació que combinarà memòria històrica, esport i institucionalitat. Els actes començaran dijous de la setmana vinent amb una ofrena floral als tres alcaldes republicans del municipi afusellats pel règim franquista l'any 1939 i continuaran l'11 de setembre amb la Transenyera, una cursa de muntanya i una caminada popular.
Homenatge als alcaldes republicans
La programació començarà dijous a les 8 del vespre amb una ofrena floral a Esteve Biosca, Isidre Vila i Salvador Vila, els tres alcaldes republicans de Castellbell i el Vilar que van ser afusellats pel règim franquista l'any 1939.
L'acte es farà a la plaça Esteve Biosca, des d'on posteriorment començarà la Marxa de Torxes fins al Vilar.
Una Diada marcada per l'esport
Els actes de l'11 de setembre començaran a les 9 del matí amb una nova edició de la Transenyera, una proposta esportiva que combina una cursa de muntanya de 15 quilòmetres i 800 metres de desnivell amb una caminada popular de 8 quilòmetres. L'any passat, les dues proves van reunir més de 500 participants.
A més, aquesta edició de la Transenyera tindrà també un component solidari. Part de la recaptació es destinarà a la Fundació Althaia per contribuir a fer realitat la sala d'hemodinàmica de cardiologia de l'hospital.
Acte institucional a la plaça Lluís Companys
La jornada de la Diada es tancarà amb l'acte institucional a la plaça Lluís Companys, que posarà el punt final a una programació que enguany uneix la commemoració de la memòria dels alcaldes republicans amb l'activitat esportiva i la celebració de l'Onze de Setembre.