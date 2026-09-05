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Castellbell i el Vilar prepara una Diada Nacional de memòria, esport i reivindicació

Societat

La programació començarà dijous amb un homenatge als tres alcaldes republicans afusellats el 1939 i continuarà l'11 de setembre amb la Transenyera

  • Participants a la cursa de la Transenyera a Castellbell i el Vilar -

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Publicat el 05 de setembre de 2026 a les 22:46

Castellbell i el Vilar celebrarà enguany una Diada Nacional de Catalunya amb una programació que combinarà memòria històrica, esport i institucionalitat. Els actes començaran dijous de la setmana vinent amb una ofrena floral als tres alcaldes republicans del municipi afusellats pel règim franquista l'any 1939 i continuaran l'11 de setembre amb la Transenyera, una cursa de muntanya i una caminada popular.

Homenatge als alcaldes republicans

La programació començarà dijous a les 8 del vespre amb una ofrena floral a Esteve Biosca, Isidre Vila i Salvador Vila, els tres alcaldes republicans de Castellbell i el Vilar que van ser afusellats pel règim franquista l'any 1939.

L'acte es farà a la plaça Esteve Biosca, des d'on posteriorment començarà la Marxa de Torxes fins al Vilar.

Una Diada marcada per l'esport

Els actes de l'11 de setembre començaran a les 9 del matí amb una nova edició de la Transenyera, una proposta esportiva que combina una cursa de muntanya de 15 quilòmetres i 800 metres de desnivell amb una caminada popular de 8 quilòmetres. L'any passat, les dues proves van reunir més de 500 participants

A més, aquesta edició de la Transenyera tindrà també un component solidari. Part de la recaptació es destinarà a la Fundació Althaia per contribuir a fer realitat la sala d'hemodinàmica de cardiologia de l'hospital.

Acte institucional a la plaça Lluís Companys

La jornada de la Diada es tancarà amb l'acte institucional a la plaça Lluís Companys, que posarà el punt final a una programació que enguany uneix la commemoració de la memòria dels alcaldes republicans amb l'activitat esportiva i la celebració de l'Onze de Setembre.

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