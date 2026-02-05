El CAP Navàs reforma l'espai d'atenció per millorar la confidencialitat dels pacients

El Centre d'Atenció Primària (CAP) de Navàs ha remodelat l'àrea d'Atenció a la Ciutadania amb l'objectiu de reforçar la confidencialitat i millorar l'experiència de les persones usuàries en els tràmits administratius i d'accés al centre. La intervenció introdueix un nou model d'atenció personalitzada i eines digitals per agilitzar el servei, en el marc d'una iniciativa de l'Institut Català de la Salut (ICS) que es vol estendre a altres centres de la Catalunya Central.
Un espai més còmode i discret per a l'atenció personal
La reforma ha suposat la desaparició de l'antic taulell únic i la seva substitució per tres taules baixes d'atenció individualitzada, equipades amb cadires perquè els usuaris puguin seure davant del personal administratiu. Aquest nou plantejament busca afavorir un tracte més proper i garantir que les persones puguin explicar els motius de la seva visita amb més comoditat.
L'espai també incorpora separadors entre punts d'atenció per incrementar la privacitat de les converses i reforçar el compliment de la confidencialitat. Segons la referent d'Atenció a la Ciutadania del CAP Navàs, Carme Sitjà, el canvi permet "atendre les persones d'una manera més propera i garantir millor la confidencialitat en un moment tan sensible com és el primer contacte amb el CAP", i assegura que la valoració dels pacients ha estat positiva.
Un projecte pilot per a la Catalunya Central
El centre de Navàs és el primer equipament d'atenció primària de la Catalunya Central on l'ICS aplica aquesta transformació dels espais administratius. La voluntat és estendre el model a altres CAP de la regió al llarg del 2026, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei i situar les persones al centre del sistema sanitari.
Aquesta aposta respon a una línia de treball orientada a reforçar la seguretat i l'eficiència en l'atenció al públic, especialment en un àmbit com el sanitari, on la gestió de dades personals i informació sensible requereix garanties específiques de privacitat.
Nou sistema digital per gestionar torns
Paral·lelament a la remodelació física, el CAP ha posat en marxa un sistema de gestió del torn administratiu que ordena i agilitza l'accés als serveis. Les persones usuàries han de passar la targeta sanitària pel lector situat a l'entrada i seleccionar l'opció corresponent. El dispositiu genera un tiquet amb un codi anonimitzat que permet avisar el torn mitjançant una pantalla a la sala d'espera.
El mateix sistema facilita també la confirmació d'arribada per a visites programades i la realització de tràmits habituals, com la impressió del pla de medicació o del justificant d'assistència, funcionalitats que el centre ja tenia habilitades prèviament.
Cap a una atenció més eficient i centrada en la persona
Amb aquestes actuacions, el CAP Navàs fa un pas en la modernització dels serveis administratius sanitaris, integrant millores en l'espai físic i en la gestió digital per oferir una atenció més eficient, ordenada i respectuosa amb la intimitat dels pacients. La iniciativa s'emmarca en una tendència general del sistema públic de salut d'adaptar els entorns d'atenció a noves necessitats i expectatives socials, amb la previsió que experiències com aquesta serveixin de referent per a altres centres del territori.