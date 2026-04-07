El Parc del Cardener organitza un Bioblitz per catalogar la biodiversitat local

El Parc del Cardener acollirà el 25 d'abril, de 9 del matí a 2 del migdia, un Bioblitz obert al públic que combinarà la participació ciutadana i el treball d'especialistes per identificar el màxim nombre d'espècies de l'espai natural, amb tallers guiats per experts i l'objectiu de fomentar el coneixement i el respecte per la biodiversitat.
Una jornada per descobrir la biodiversitat del Cardener
El Parc del Cardener serà l'escenari d'un Bioblitz, una activitat oberta a la ciutadania que té com a objectiu identificar i registrar el màxim nombre d'espècies presents en aquest espai natural del terme de Manresa. La iniciativa està impulsada pel Parc de la Séquia i la delegació del Bages de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN), amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Manresa.
Tallers guiats per especialistes
La jornada se celebrarà sota el Pont Nou de Manresa i combinarà el treball de camp i la divulgació ambiental. Durant tot el matí s'organitzaran tallers naturalistes guiats per especialistes reconeguts en diferents àmbits, com les plantes superiors, els mol·luscs, els macroinvertebrats aquàtics, els insectes, les papallones, els peixos i els ocells.
Els participants podran escollir fins a tres tallers i, amb l'acompanyament dels experts, aprendran a observar, identificar i entendre la biodiversitat del parc.
La ciència ciutadana com a eina de coneixement
El Bioblitz és una iniciativa que combina la recerca científica i la participació ciutadana. Durant unes hores, persones expertes i públic general de totes les edats col·laboren per generar coneixement sobre l'entorn natural.
Més enllà de la recollida de dades, la proposta busca fomentar el respecte i l'interès pel medi natural i apropar la ciència a la ciutadania.
Inscripcions obertes amb places limitades
Les persones interessades han d'inscriure's prèviament a través d'un formulari en línia, ja que les places són limitades. El registre es pot fer al web del Parc de la Séquia.