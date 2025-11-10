La Codornella impulsa Transforma Trastos, una iniciativa de creativitat i sostenibilitat

La cooperativa La Codornella posa en marxa Transforma Trastos, un projecte que vol repensar la relació amb els aparells electrònics i donar nova vida als materials en desús. La iniciativa, inclosa dins el catàleg CoCrea BiblioLAB de la Diputació de Barcelona, es desenvoluparà entre el novembre de 2025 i el maig de 2026 en quatre biblioteques del Bages i el Berguedà, amb tallers educatius, trobades obertes de reparació i una gran fira final d'art i reutilització.
Quatre biblioteques convertides en espais de creació i sostenibilitat
El projecte es desplegarà a la Biblioteca del Casino i la Biblioteca Ateneu Les Bases (Manresa), la Biblioteca Guillem de Berguedà (Puig-reig) i la Biblioteca Sant Valentí (Navarcles). Aquests espais es transformaran en punts de trobada i aprenentatge compartit sobre la reparació, la sostenibilitat i la creativitat amb materials reutilitzats.
Transforma Trastos combina tallers de desmuntatge per a escoles, Restart Parties -sessions col·lectives per aprendre a reparar aparells espatllats- i una gran fira final Desmunt | Art, prevista per al 9 de maig de 2026, on creadors del territori treballaran en directe amb materials recuperats per mostrar-ne el potencial artístic i transformador.
Reparar, aprendre i compartir coneixement
Els tallers per a escoles començaran al novembre de 2025 i s'allargaran fins al maig de 2026. Paral·lelament, les Restart Parties oferiran espais oberts al públic amb suport tècnic i col·laboratiu. Ja s'han anunciat les primeres dates:
- 17 de novembre de 2025 (17h-20h) - Biblioteca Sant Valentí (Navarcles)
- 4 de desembre de 2025 (17h-20h) - Biblioteca Ateneu Les Bases (Manresa)
- 28 de febrer de 2026 (10h-13h) - Biblioteca Guillem de Berguedà (Puig-reig)
- 20 de març de 2026 (17h-20h) - Biblioteca del Casino (Manresa)
Cada biblioteca disposarà, a més, d'un punt de recollida d'aparells espatllats i d'una bibliografia especialitzada en reparació, reutilització i sostenibilitat, per fomentar l'aprenentatge obert i la consciència ambiental.
Una proposta per teixir comunitat a partir dels trastos
Amb el suport del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, els ajuntaments de Manresa, Navarcles i Puig-reig i diversos creadors i col·lectius locals, Transforma Trastos vol sembrar consciència ambiental i fomentar el treball comunitari al voltant del que sovint es considera deixalla.
El projecte s'emmarca dins del programa BiblioLAB de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, que impulsa iniciatives d'accés al coneixement mitjançant l'experimentació, la creativitat i la col·laboració ciutadana.