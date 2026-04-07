La Diputació inicia millores a la BV-4235 a Navàs per reforçar la seguretat i la mobilitat

La Diputació de Barcelona ha iniciat aquesta setmana obres de millora a la carretera BV-4235, al seu pas per Navàs, amb l'objectiu de reforçar la seguretat viària, l'accessibilitat i la mobilitat, especialment en l'entorn proper a l'escola.
Actuació en un tram concret de la via
Els treballs es duen a terme entre els punts quilomètrics 0+200 i 0+350 de la BV-4235. L'actuació compta amb un pressupost de 39.999,01 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució previst de dos mesos.
Millores per a vianants i entorn escolar
Un dels principals objectius és donar continuïtat a l'itinerari que connecta l'aparcament amb l'escola, millorant les condicions de pas per als vianants. Per això, s'habilitarà un nou pas de vianants a la cruïlla amb el carrer de Santa Teresita.
Ampliació de voreres i ordenació de l'espai
El projecte també preveu l'allargament de la vorera existent al marge esquerre, a l'altura del punt quilomètric 0+250, per facilitar el recorregut a peu. A més, es reorganitzarà l'espai d'aparcament mitjançant la delimitació de les places.
Mesures per reduir la velocitat
Finalment, s'implantarà una nova entrada amb elements per reduir la velocitat dels vehicles, com una esquena d'ase i bases transversals d'alerta. Aquest conjunt d'actuacions busca millorar la seguretat i la convivència entre vehicles i vianants en aquest tram de la via.