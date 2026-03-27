La Processó del Silenci provocarà talls de trànsit al Centre Històric de Manresa

Manresa celebrarà aquest diumenge 29 de març la Processó del Silenci, un acte de Setmana Santa que comportarà afectacions de mobilitat al Centre Històric de la ciutat entre les 9 del vespre i la mitjanit.
Talls puntuals de trànsit durant el recorregut
L'acte, organitzat per l'Agrupació d'Entitats de Setmana Santa de Manresa, comptarà amb la participació de l'Associació Reparadora de Pius IXè - Cos de Portants del Sant Crist, la Congregació de la Verge dels Dolors i els Armats de Manresa.
El recorregut s'iniciarà a la basílica de la Seu i passarà per carrers i places com la Baixada de la Seu, Vallfonollosa, la plaça d'en Creus, el carrer de les Piques, la plaça Reforma, el passeig de la República, el carrer Talamanca, la plaça Gispert, el carrer Vilanova, la Plana de l'Om, el carrer del Born, el carrer Urgell, la plaça Anselm Clavé i el carrer Sant Domènec, abans de tornar cap al punt d'inici.
Durant el pas de la processó, es restringirà la circulació de vehicles de manera puntual en aquests trams, motiu pel qual es recomana als conductors preveure rutes alternatives.
Una tradició recuperada recentment
La Processó del Silenci és un dels actes destacats de la programació de Setmana Santa a Manresa i enguany arriba a la seva cinquena edició des de la seva recuperació.
Aquest acte es va reprendre l'any 2022 després de més de cinquanta anys sense celebrar-se, ja que s'havia deixat de fer el 1968. Des d'aleshores, s'ha consolidat com una cita destacada del calendari religiós i cultural de la ciutat, coincidint amb el Diumenge de Rams.