La veu gitana ressona a l'Ajuntament de Manresa en el 8 d'abril

L'Ajuntament de Manresa ha celebrat aquest 8 d'abril el Dia Internacional del Poble Gitano amb diversos actes institucionals. La jornada ha inclòs la penjada de la bandera romaní i una lectura poètica per donar visibilitat a la comunitat gitana de la ciutat.
Actes institucionals per recordar el 8 d'abril
L'Ajuntament de Manresa ha commemorat aquest matí el Dia Internacional del Poble Gitano amb un acte que ha començat amb la penjada de la bandera romaní al balcó principal del consistori. Posteriorment, la celebració s'ha traslladat a la sala de Columnes, on s'ha fet la lectura del poema La voz gitana a càrrec del seu autor, Blas Escudero Borja.
A l'acte hi han assistit representants de diversos grups municipals, així com membres de l'Associació Unió Gitana de Manresa, encapçalats pel seu president, Juan García Giménez. També hi han participat el mateix poeta i cantant Blas Escudero i el president del Front Cultural Gitano del Maresme, Ricard Marí Gustí.
Sis anys de commemoració continuada
Aquest és el sisè any consecutiu que Manresa celebra aquesta jornada. El ple municipal va aprovar el 15 d'abril de 2021, per unanimitat de tots els grups, la penjada anual de la bandera romaní cada 8 d'abril, així com el treball conjunt amb l'Associació Unió Gitana per reforçar la visibilitat de la comunitat gitana a la ciutat.
Aquesta commemoració forma part de la voluntat institucional de reconèixer la presència i la contribució del poble gitano a la societat local.
Una data de record i reivindicació
El Dia Internacional del Poble Gitano se celebra cada 8 d'abril per recordar el Primer Congrés Internacional del Poble Gitano, que va tenir lloc a Londres l'any 1971. En aquella trobada es van establir símbols com la bandera amb la roda de carro, es va confirmar el romaní com a llengua oficial i es va adoptar l'himne internacional Gelem, gelem.
La jornada també serveix per recordar la història del poble gitano i retre homenatge a les víctimes de persecucions al llarg dels segles. Actualment, la comunitat gitana supera els 10 milions de persones arreu del món, amb més de 8 milions a Europa. A Manresa, l'Associació Unió Gitana es va crear cap a l'any 2010.