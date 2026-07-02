Manresa aporta 6.000 euros per ajudar les víctimes dels terratrèmols que han afectat Veneçuela

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat una aportació de 6.000 euros per donar suport a la població afectada pels dos terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. El consistori s'ha adherit a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i, alhora, ha fet una crida a la ciutadania perquè, si vol col·laborar amb les víctimes, prioritzi les aportacions econòmiques a través d'entitats especialitzades.
Segons ha informat l'Ajuntament, aquesta és la fórmula que recomana el mateix Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ja que permet donar una resposta més ràpida i eficaç a les necessitats de la població damnificada.
Es desaconsellen les recollides de material
El consistori recorda que el Fons Català aconsella canalitzar l'ajuda mitjançant ONG que treballin sobre el terreny o que puguin acreditar la seva actuació a les zones afectades.
En aquest sentit, també desaconsella les campanyes de recollida i enviament de material. Segons les recomanacions de l'entitat, aquest tipus d'ajuda acostuma a arribar massa tard per cobrir les necessitats més urgents, comporta un cost econòmic i ambiental elevat i, a més, els aliments, la roba, els medicaments i altres productes es poden adquirir als països veïns d'acord amb les necessitats reals de la població afectada.
Aquesta fórmula, assenyala el Fons Català, permet que l'ajuda sigui més útil, més ràpida i contribueixi també a dinamitzar els mercats locals de les zones properes a l'emergència.
Comptes oberts per fer donatius
Entre les entitats que han habilitat canals per rebre aportacions hi ha el mateix Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que accepta donatius a través del Bizum 08678 o del compte corrent ES91 0182 6035 4102 0160 8531.
També es poden fer aportacions a Càritas mitjançant els comptes bancaris següents:
- Banc Santander: ES23 0049 1892 6927 1329 3362
- CaixaBank: ES89 2100 5731 7102 0022 7540
- BBVA: ES95 0182 2370 4402 0170 2710
- Banc Sabadell: ES87 0081 5240 0300 0349 2752
Amb aquesta aportació econòmica i la difusió de les recomanacions del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l'Ajuntament de Manresa vol contribuir a canalitzar de la manera més efectiva possible la solidaritat de la ciutat amb les persones afectades pels terratrèmols.