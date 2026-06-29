Manresa mostra el seu condol per les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela

L'Ajuntament de Manresa ha convocat aquest dilluns al migdia un minut de silenci davant la casa consistorial com a mostra de condol i solidaritat amb les víctimes dels devastadors terratrèmols que ha afectat Veneçuela. L'acte coincideix amb una nova rèplica registrada aquest mateix dilluns a la zona més castigada pel sisme.
Un gest de suport des de Manresa
Representants municipals i ciutadania s'han concentrat aquest dilluns migdia per expressar el seu suport al poble veneçolà després del terratrèmol que dijous passat va sacsejar el país i que ha provocat una greu tragèdia humanitària.
El minut de silenci s'ha celebrat coincidint amb una nova rèplica de magnitud 4,2 a l'escala de Richter registrada pel Servei Geològic de Colòmbia a la costa veneçolana de la Guaira, al nord del país. El moviment sísmic s'ha produït a les 6 del matí, hora local (les 12 del migdia a Catalunya), amb l'epicentre situat a deu quilòmetres a l'est de la Guaira i a una profunditat de 2,9 quilòmetres.
Els equips de rescat continuen buscant desapareguts
Segons les autoritats veneçolanes, aquesta nova rèplica no ha provocat més víctimes mortals ni nous danys materials, tot i que ha obligat nombrosos veïns a abandonar temporalment les seves llars per precaució.
Mentrestant, els equips d'emergència i la societat civil continuen treballant en les tasques de rescat després dels dos terratrèmols registrats dijous passat.
L'últim balanç oficial de la Fundació Veneçolana d'Investigacions Sismològiques eleva a almenys 1.719 el nombre de víctimes mortals i a 5.034 els ferits. Paral·lelament, organitzacions de familiars asseguren que hi podria haver prop de 50.000 persones desaparegudes.
En aquest context, la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha informat que l'estat de la Guaira ha recuperat ja el 75% del servei elèctric, el 68% del subministrament d'aigua i el 90% de la xarxa ferroviària, mentre continuen les tasques per restablir la normalitat a les zones afectades.