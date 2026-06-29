Els morts pels terratrèmols de Veneçuela s'eleven a 1.719

El balanç de víctimes pels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el 24 de juny continua augmentant. El president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha informat aquest dilluns que la xifra de víctimes mortals s'eleva ja a 1.719 persones, 17 dels quals són nascuts a l'Estat, mentre que els ferits arriben als 5.034.
Segons les darreres dades oficials, el sisme ha deixat 15.866 persones damnificades i 22.619 afectades. A més, s'han comptabilitzat 855 edificis amb danys, dels quals 189 han quedat completament esfondrats. Els serveis sanitaris han atès fins ara 12.042 persones.
D'aquestes, 527 han estat traslladades a Caracas, 4.093 han rebut assistència a La Guaira i 7.274 han estat ateses als diferents punts de triatge habilitats després de la catàstrofe. L'activitat sísmica tampoc s'ha aturat. Des del 24 de juny s'han registrat 611 moviments de terra: els dos terratrèmols principals, de magnitud 7,5 i 7,2, i 609 rèpliques.
Registren un altre terratrèmol de magnitud 4,2 a Veneçuela
El Servei Geològic de Colòmbia ha registrat una nova rèplica de magnitud 4,2 a l'escala de Richter a la costa veneçolana de la Guaira, al nord del país. El terratrèmol ha sacsejat Veneçuela a les 6 hores d'aquest dilluns (a les 12, a l'horari català), mentre els equips d'emergències i la societat civil organitzada encara efectuen tasques de rescat després dels dos sismes de dijous.
Els tremolors han afectat precisament la zona més afectada, però no han provocat més danys materials i víctimes mortals, segons el govern de Veneçuela. Si bé, han obligat múltiples veïns a abandonar les seves llars. Concretament, l'epicentre s'ha localitzat a 10 quilòmetres a l'est de la Guaira, amb una profunditat de 2,9 quilòmetres.