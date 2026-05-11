Manresa il·luminarà l'Ajuntament de blau pel Dia Mundial de la Fibromiàlgia

L'Ajuntament de Manresa se sumarà un any més a la commemoració del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica il·luminant de color blau la façana de l'edifici consistorial. L'acció tindrà lloc aquest dimarts 12 de maig, de les 9 a 2/4 d'11 de la nit, a petició de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i la Plataforma de Familiars FM-SFC-SQM.
Una jornada per donar visibilitat a aquestes malalties
La commemoració té com a objectiu sensibilitzar la població sobre la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i altres síndromes de sensibilització central, com la sensibilitat química múltiple. També es vol posar l'accent en la necessitat de continuar investigant els factors que poden desencadenar aquestes patologies i en la importància de la detecció precoç.
La data del 12 de maig coincideix amb el naixement de Florence Nightingale, considerada pionera de la infermeria moderna i que va patir una malaltia amb símptomes similars als de la síndrome de fatiga crònica durant bona part de la seva vida.
Malalties cròniques amb gran impacte
Les síndromes de sensibilització central són malalties cròniques que poden afectar greument la qualitat de vida de les persones que les pateixen. Es caracteritzen per una sensibilitat elevada davant estímuls com medicaments, estrès, infeccions o productes químics, fins i tot quan l'estímul inicial ja ha desaparegut.
Des dels col·lectius impulsors de la commemoració es reivindica la necessitat d'un abordatge multidisciplinari per millorar la salut, l'autonomia i el benestar de les persones afectades.