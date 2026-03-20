Més de 500 infants participaran dissabte a la trobada Lleure al carrer a Manresa

Més de 500 infants i joves participaran aquest dissabte a Manresa en la 12a edició de Lleure al carrer, una jornada amb activitats lúdiques i educatives que es desenvoluparan en diferents espais del centre històric.
Una tarda d'activitats repartides pel Centre Històric
La ciutat de Manresa acollirà aquest dissabte 21 de març una nova edició de la trobada Lleure al carrer, organitzada pel Grup d'Amics del Lleure (GALL) amb el suport de la regidoria d'Infància i Joventut de l'Ajuntament.
A partir de les 4 de la tarda, els participants, distribuïts per grups d'edat, es repartiran entre diversos espais del Centre Històric com la plaça de la Reforma, el parc de la Seu, la plaça Europa i la plaça Porxada. En cada ubicació s'hi desenvoluparan jocs, activitats i dinàmiques preparades pels mateixos centres durant els darrers mesos.
Rua de batucada i cloenda a la plaça Major
La jornada continuarà a 2/4 de 6 de la tarda amb una rua de batucada encapçalada pel grup Batrakes, que recorrerà les diferents places per recollir els participants i conduir-los fins a la plaça Major.
A 2/4 de 7 tindrà lloc el final de festa amb l'actuació del grup d'animació Sardines en Llauna, que oferirà un espectacle obert a tota la ciutadania amb música, danses i propostes participatives.
Un espai de cohesió del lleure educatiu
La trobada Lleure al carrer va néixer l'any 2011 amb l'objectiu d'agrupar les entitats de lleure educatiu de la ciutat i fomentar la cohesió entre elles. Actualment, el Grup d'Amics del Lleure està format per nou centres: AEIG Cardenal Lluch, AEIG Antoni Gaudí, AEIG La Salut, AEIG Cavall Bernat, Esplai Vic-Remei, Esplai Minuatx, Esplai Merlot, Esplai Can Cristu i Esplai SaFa.
Aquest teixit associatiu té un paper destacat en la formació d'infants i joves, promovent valors com la convivència, el respecte, la solidaritat, la tolerància i la sostenibilitat, així com el desenvolupament personal i emocional.
L'impacte del lleure en el benestar juvenil
Segons dades de l'Enquesta de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, la participació en entitats de lleure té una incidència directa en el benestar dels joves. Només el 18,5% dels que participen activament presenten un baix benestar mental, mentre que aquesta xifra s'eleva fins al 35,6% entre aquells que no hi participen de manera activa.
Reconeixement a la tasca del voluntariat
Tant l'organització com l'Ajuntament han volgut posar en valor la tasca dels joves que fan possible la trobada, com caps, quel·les i monitors, que dediquen el seu temps de manera voluntària a l'educació dels infants.