Sant Fruitós invertirà 25.000 euros en la millora i manteniment de nou camins municipals

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages executarà aquest any una actuació de millora i manteniment de nou camins públics del municipi amb una inversió de 25.000 euros. Els treballs compten amb finançament de la Diputació de Barcelona dins el Programa sectorial per a la millora de camins municipals.
Actuacions en nou camins del municipi
Les obres es duran a terme en diferents punts del terme municipal amb l'objectiu de millorar l'estat dels camins públics d'àmbit no urbà aptes per al trànsit rodat. En concret, s'actuarà al camí del polígon de la carretera de Berga fins al Parc de l'Agulla, al camí del Grau fins al camí de Cordelles, al camí paral·lel a la C-25, al camí posterior de Torroella de Dalt, al camí perimetral de la Rosaleda, al camí de Burjons, als vorals del camí de les Brucardes amb el camí paisatgístic, al camí de Viladordis i al camí del Puig fins a l'ermita de Sant Valentí.
Millores del ferm i del drenatge
Les actuacions consistiran en treballs de condicionament i manteniment dels ferms per incrementar-ne la funcionalitat, la seguretat i la capacitat de drenatge. Entre les tasques previstes hi ha la regularització de la superfície dels camins, la formació de pendents i guals per facilitar l'evacuació de l'aigua de pluja i la compactació del terreny per garantir una major estabilitat i durabilitat del ferm.
La intervenció està finançada mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona, dins una línia d'ajuts destinada a millorar els camins municipals de titularitat pública situats fora de l'àmbit urbà.