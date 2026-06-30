Sant Fruitós invertirà 40.000 euros per renovar cinc parcs infantils del municipi

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages invertirà prop de 40.000 euros en la millora de cinc espais de joc infantil del municipi amb l'objectiu de renovar-ne els elements, augmentar la seguretat i fer-los més atractius i funcionals per als infants i les seves famílies. Les actuacions donen resposta a les propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius 2025, tant del nucli urbà com del barri de Torroella de Baix.
Renovació dels espais de joc
Les obres es duran a terme als dos parcs del barri de la Natura, al parc del Castell, al parc del Bosquet i al parc del barri de Torroella de Baix. Al parc del Bosquet se substituirà un aparell multijoc que es troba malmès per una nova estructura de característiques similars.
Pel que fa al parc interior del barri de la Natura, es renovarà el gronxador tipus balancí existent, mentre que al parc situat davant de la llar d'infants i al costat de les pistes de petanca s'hi instal·larà un nou joc de tipus llit elàstic.
Una de les actuacions més destacades serà la del parc del Castell, on s'incorporarà una nova estructura de joc d'escalada de grans dimensions, amb capacitat perquè hi puguin jugar simultàniament fins a dotze infants.
Finalment, al parc del barri de Torroella de Baix es renovarà completament l'estructura multijoc existent per una de nova de característiques similars. També es retirarà el paviment de cautxú actual i se n'instal·larà un de nou per millorar la seguretat de la zona de joc.
Actuacions sorgides dels Pressupostos Participatius
Aquestes millores formen part de les propostes escollides per la ciutadania en els Pressupostos Participatius 2025 i tenen com a finalitat adequar els parcs infantils del municipi perquè ofereixin unes millors condicions d'ús, tant des del punt de vista de la seguretat com de la qualitat dels equipaments destinats als més petits.