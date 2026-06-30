El 7 de Tapes i 7 de Vins torna al Bosquet de Sant Fruitós amb gastronomia i vins de proximitat

El Bosquet de Sant Fruitós de Bages tornarà a ser l'escenari aquest dijous 2 de juliol de la vuitena edició del 7 de Tapes i 7 de Vins, una proposta gastronòmica consolidada que reunirà tapes, vins de proximitat i música en directe. L'activitat, organitzada pel Nou Celler amb el suport de l'Ajuntament, es desenvoluparà de les set de la tarda fins a la mitjanit.
Gastronomia i vins del territori
El certamen ofereix als assistents la possibilitat de degustar una selecció de tapes elaborades per establiments locals maridades amb vins del territori, en una vetllada pensada per promocionar la gastronomia de proximitat i la cultura del vi.
La jornada estarà amenitzada amb les actuacions en directe de Clara Oliveres i Els Bingueros, que posaran la banda sonora a una de les cites estiuenques més esperades al municipi.
Entrades anticipades i venda el mateix dia
Els tiquets es poden adquirir anticipadament en dues modalitats. La primera té un preu de 27 euros i inclou tres copes de vi i quatre tapes. La segona costa 15 euros i dona dret a una copa de vi i dues tapes.
La venda anticipada es fa als establiments Nou Celler, Forn de Cabrianes, Ca la Belén, Klam Restaurant, Delicious, Can Ladis, Cantegrill, Restaurant El Casino de Sant Fruitós de Bages i també a la botiga Pata Negra de Manresa.
Les persones que no hagin comprat els tiquets amb antelació també en podran adquirir el mateix dia de l'esdeveniment, sempre que encara n'hi hagi de disponibles.
Una cita consolidada
El 7 de Tapes i 7 de Vins arriba enguany a la seva vuitena edició consolidat com una de les propostes gastronòmiques de referència de l'estiu a Sant Fruitós de Bages, amb l'objectiu de promocionar els productes de proximitat, els vins del territori i els establiments locals en un entorn com el Bosquet.