Sant Vicenç prepara el segon Mercat Origen Montserrat

Sant Vicenç de Castellet celebrarà el pròxim diumenge 26 d'abril la segona edició del Mercat Origen Montserrat a la plaça Onze de Setembre, una cita dedicada als productes de proximitat que inclourà tallers, activitats familiars i una visita guiada al conjunt monumental de Castellet.
Un aparador per als productors del territori
El Mercat Origen Montserrat es consolidarà com un espai de promoció dels productors vinculats a les explotacions agràries situades dins l'àmbit del Parc Rural del Montserrat. La fira vol posar en valor els productes de quilòmetre zero i donar visibilitat a la feina del sector primari.
Durant la jornada, una actriu caracteritzada de pagesa exercirà d'amfitriona i conduirà entrevistes amb els productors presents, amb l'objectiu de divulgar el seu dia a dia i acostar-lo al públic assistent.
Tallers i activitats per a tots els públics
El mercat oferirà una programació pensada especialment per al públic familiar, amb animació i una carpa infantil. Entre les activitats destacades hi haurà quatre tallers gratuïts: pintura de mandales, elaboració de mató artesà, creació d'espelmes amb cera d'abella reciclada i una proposta per conèixer els secrets de la ratafia casolana.
Aquesta oferta vol complementar la visita al mercat amb experiències participatives i divulgatives per a totes les edats.
Visita guiada al conjunt de Castellet
Una de les novetats d'aquesta edició serà la incorporació d'una visita guiada al conjunt monumental de Castellet, que tindrà lloc durant el matí i sortirà des del mateix espai del mercat.
Aquesta proposta permetrà als assistents descobrir el patrimoni local i ampliar l'experiència més enllà de l'àmbit gastronòmic.
Horari i organització
El Mercat Origen Montserrat es desenvoluparà de 10 del matí a 2 del migdia a la plaça Onze de Setembre. Al final de la jornada es farà el sorteig d'un lot de productes de l'entorn de Montserrat entre les persones participants.
L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet amb el suport del Parc Rural del Montserrat i la Diputació de Barcelona, i compta amb la participació d'entitats locals com Ceps i Manduca i l'Associació Sempre Dones.
Un circuit per diversos municipis
Aquest 2026, el mercat ja ha passat pel municipi del Bruc i continuarà el seu recorregut entre els mesos de maig i novembre amb parades a Collbató, Piera, Vacarisses, Abrera, Olesa de Montserrat i Ullastrell, consolidant-se com una iniciativa itinerant de promoció del territori.