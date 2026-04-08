Tall de trànsit a la plaça Llisach per obres al passeig de la República

L'Ajuntament de Manresa ha informat que, amb motiu de les obres de millora del paviment amb formigó blindat al passeig de la República, es produiran afectacions al trànsit entre el dijous 9 i el dimecres 15 d'abril, especialment a l'entorn de la plaça Llisach.
Canvis de circulació i desviaments
Durant aquest període, el tram de la plaça Llisach comprès entre el carrer de les Piques i el passeig de la República quedarà tallat al trànsit. Aquesta restricció comportarà diversos canvis en la circulació del centre de la ciutat.
Els vehicles que circulin pel carrer de les Piques des de la Plana de l'Om, així com els que ho facin per la Baixada Na Bastardes, seran desviats cap al mateix carrer de les Piques, que tindrà el sentit de circulació invertit en direcció a la plaça d'en Creus.
Des d'aquesta plaça, el trànsit es redirigirà cap a la plaça de la Reforma, i el tram entre el carrer de les Piques i el passeig de la República funcionarà de manera excepcional en doble sentit de circulació.
Per accedir al passeig de la República, els vehicles hauran de fer-ho a través de la plaça Gispert i el carrer Talamanca, ja que el control d'accés del carrer Barreres quedarà fora de servei durant les obres.
Accés per a veïns
Pel que fa als residents de la zona -incloent la plaça de la Reforma, el carrer dels Llops, la plaça d'en Creus, els carrers de Na Bastardes, Fontanet, Baixada Na Bastardes i el carrer de les Piques—, es garantirà l'accés a través de la plaça de la Reforma i el Pont de la Reforma.
En aquest punt s'hi establirà el control de trànsit, amb excepcions per als veïns, per tal de minimitzar les afectacions mentre durin els treballs.