Tall de trànsit en un tram del passatge Ribera, els pròxims tres dies

L'Ajuntament de Manresa ha informat que Endesa Distribución Eléctrica SL, en el marc dels treballs de reparació d'una avaria en una línia de la xarxa de mitjana tensió al passatge Ribera, 18, durà a terme diverses accions. El divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 d'octubre, es faran tasques d'estesa i connexió de la nova línia de mitjana tensió a l'estació transformadora del passatge Ribera. Durant aquests dies, el trànsit de vehicles al passatge Ribera, concretament al tram comprès entre el carrer Pujada del Castell i el carrer Circumval·lació, estarà tallat. Tot i això, es garantirà l'accés i sortida de vehicles pel carrer Pujada del Castell.\r\n