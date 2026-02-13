13 de febrer de 2026

Talls de trànsit al Centre Històric pels Jardins de Llum

Les restriccions s'aplicaran dissabte i diumenge al vespre en diversos carrers

  • Jardins de Llum torna aquest dissabte -

Publicat el 13 de febrer de 2026 a les 12:44

L'Ajuntament de Manresa ha informat que, amb motiu dels Jardins de Llum, es prohibirà l'estacionament i es tallarà el trànsit en diversos carrers del Centre Històric aquest dissabte 14 de febrer i diumenge 15 de febrer.

Restriccions a la tarda - nit

Els talls s'aplicaran de les 7 de la tarda a 2/4 de 12 de la nit dissabte, mentre que diumenge finalitzaran a les 9. Els carrers afectats són Infants (entre plaça Infants i carrer Carme), Joc de la Pilota, Dama, Llussà, Sant Andreu, Sobrerroca, passatge Amics, carrer i plaça del Carme, Cap del Rec, plaça Major, Sant Miquel, Baixada del Carme, Baixada del Pòpul i Baixada de la Seu.

Durant aquest horari, els veïns i usuaris de guals d'aquests carrers no podran accedir-hi amb vehicle mentre es desenvolupi el festival.

